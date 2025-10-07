David Jiménez, profesor andaluz en Vietnam: "Hay meses que he podido ahorrar el sueldo mínimo de España"

Son muchos los profesionales andaluces que buscan oportunidades laborales en el extranjero que en España resultan difíciles de encontrar. Un caso llamativo es el de David Jiménez, un profesor de inglés de 33 años que en 2019 cambió su Málaga natal por el sudeste asiático. En las últimas semanas, este joven se ha hecho viral en redes sociales por enseñar a sus alumnos vietnamitas algunas expresiones típicas del dialecto andaluz.

Antes de asentarse en Hanoi, probó suerte en Bangkok, la capital de Tailandia: "Me apasionó el estilo de vida, la comida, la gente, esos viajes cortos de una hora a otro país", cuenta Jiménez en una entrevista para el diario Infobae. El malagueño se mudó a Vietnam tras descubrir que el país estaba apostando por la enseñanza de inglés en sus escuelas.

Sin embargo, este profesor reconoce que Vietnam no es un país para todo el mundo y que le costó a adaptarse a algunos aspectos de la vida cotidiana. "El tiempo, la continaminación, los ruidos, el tráfico... Hay que venir con un plan, buena actitud y positivo", asegura.

"En Vietnam se puede vivir con menos de 1.000 euros al mes"

David se levante todos los días a las siete de la mañana y, después de desayunar, coge su motrocross y se va al colegio privado donde trabaja. El malagueño da clases de inglés a niños de tres a seis años y su jornada se estructura en dos turnos partidos: "Por la mañana doy mis clases de inglés, cantamos, bailamos… Después, vuelvo a casa, me hago mi almuerzo, voy al gimnasio o preparo alguna actividad. Por la tarde sigo con los niños y también tengo un pequeño negocio con actividades extracurriculares", explica.

En lo que respecta a sus finanzas, este profesor afirma que sus gastos son mínimos. En Vietnam se pude comer en la calle por dos o tres euros y su alquiler es bastante asequible, mientras que para gastos extraordinarios, aguarda a volver a España durante las vacaciones de verano. "Se puede vivir con menos de 1.000 euros aquí, hay meses que he podido ahorrar el sueldo mínimo de España. Eso allí es algo absolutamente impensable", señala.

"El problema de España son los bajos salarios"

El joven malagueño se plantea mudarse de Hanoi ya Ho Chi Minh City y aún no tiene claro cuándo volverá a Málaga. "Tengo 33 años y me gustaría estar aquí dos, tres o cuatro años más y después volver a España. Su calidad de vida no la hay en ninguna parte del mundo. El problema es la economía y los salarios bajos", recalca.

El profesor ha encontrado en el fútbol su principal vía de socialización y, los fines de semana, sus planes se asemejan bastante a los que haría en España: "Tenemos una liga superbonita, entrenamos tres veces a la semana y los sábados vamos a jugar y a beber cerveza después".

Para quienes estén pensando en emigrar a Vietnam, David les recomienda venir con la mente abierta: "Animo a la gente a que vengan, que lo disfruten, que vean los pros y los contras y que ellos, como persona, digan si les merece la pena o no". Antes, recomienda a los jóvenes prepararse profesionalmente y, a partir de ahí, "busca un lugar donde se te dé valor, donde puedas ahorrar, viajar y sentirte libre".