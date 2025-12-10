Nueva edición del Bono Sevilla para la campaña de Navidad y las rebajas: precio, fecha y requisitos para adquirirlo

El Ayuntamiento de Sevilla dará inicio el próximo martes, 16 de diciembre, a una nueva campaña de BonoSevilla, con la venta de 57.500 bonos destinados a dinamizar las compras navideñas y los primeros días de rebajas. El Gobierno de José Luis Sanz pretende así dar un impulso decisivo al comercio local, eligiendo para ello una de las épocas de mayor actividad del año.

Como ha indicado el Consistorio en una nota de prensa, las personas interesadas podrán adquirir sus vales de descuento desde las 09:00 horas de ese mismo día; y canjearlos hasta el domingo 11 de enero de 2026. En palabras de Álvaro Pimentel, delegado de Comercio, esta medida supone también "una importante ayuda a las familias sevillanas en este período fuerte de ventas navideñas".

Nueva campaña de BonoSevilla en Navidad

La ilusión llega a todos los rincones de Sevilla, promoviendo el acercamiento a las tiendas de barrio. Los bonos, que podrán conseguirse a través de la página web específica (http://www.bonosevilla.es/), tendrán un precio de 15 euros y un valor de compra de 25 euros. Esto significa que el Ayuntamiento pagará la diferencia de 10 euros a los establecimientos en los que sean canjeados.

En concreto, esta campaña de Navidad cuenta con una inversión municipal de 575.000 euros. Durante la pasada edición de BonoSevilla, la misma cantidad "tuvo un impacto directo en los comercios, generando más de 2,8 millones de ventas", explica Pimentel. Por lo tanto, hablamos de "un retorno inmediato para la economía sevillana, lo que significa que la medida llega a todos los distritos y beneficia tanto a pequeños comercios como a la hostelería"

¿Cuántos bonos puedo comprar como máximo?

Algo que muchos se preguntan es si pueden comprar más de un BonoSevilla y la respuesta es clara: sí, pero hasta un límite. La compra máxima no podrá exceder en ningún caso los cinco bonos por persona, puesto que el DNI queda registrado en el momento de adquirir cada uno de los vales. Hablamos de una inversión de 75 euros, con un valor de compra de 125 euros. Además, el Ayuntamiento de Sevilla informa de que no se devolverá la diferencia entre el precio de compra y el bono, así como tampoco el importe de los que no hayan sido utilizados.

Para adquirir los vales de descuento, será preciso reunir dos requisitos fundamentales: ser mayor de edad y estar empadronado en Sevilla. Una vez realizada la compra, el consumidor recibirá en su correo electrónico un enlace para descargar un archivo con un código QR. Esto es lo que deberá presentar en los establecimientos adheridos al programa y podrá llevarlo impreso o en el propio teléfono móvil.

El comercio de proximidad es un sector clave e iniciativas como esta le devuelven parte del impulso perdido ante las grandes superficies y las tiendas online. En palabras de Pimentel, "estas medidas no son aisladas ni improvisadas, sino parte de una estrategia para revitalizar el comercio tradicional y adaptarlo a las nuevas formas de consumo". Con la Navidad a las puertas del calendario, las compras se disparan y los sevillanos tienen ante sí la oportunidad de descubrir interesantes establecimientos a pie de calle.