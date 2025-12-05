La cesta de la compra de Navidad se encarece un 5,1%, según la OCU: estos son los alimentos que alcanzan máximos históricos

Diciembre llega una vez más cargado de ilusión y, desde sus primeros días, empiezan los preparativos de Navidad. En este sentido, planificar los menús para cada celebración se convierte en uno de los pasos más importantes, lo cual lleva implícito el momento de hacer la lista de la compra. Esto supone un gasto importante para muchas familias; sobre todo, si tenemos en cuenta que los alimentos "típicamente navideños" son ahora un 5,1% más caros, según la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).

A lo largo de la última década, el precio de la cesta de Navidad se ha visto incrementado en un 57%. Este dato pone en relieve el incesante aumento de los costes en una fecha tan señalada como esta. Además, en 2025, son siete los productos que alcanzan máximos históricos, con especial atención a las carnes. La OCU ofrece por ello alternativas más económicas, con las que sortear las subidas navideñas.

El jamón ibérico o el redondo alcanzan máximos históricos

El estudio de la OCU ha analizado un total de 16 productos muy demandados durante la época de Navidad, tanto en mercados municipales como en supermercados e hipermercados de Sevilla, Albacete, Madrid, Málaga y Valencia. De todos ellos, 10 alimentos han subido de precio. En concreto, el redondo de ternera y las ostras encabezan la lista, con un incremento del 19%. Les siguen la lubina y el jamón ibérico de cebo (10%), el cordero lechal (8%), la granada (9%), la piña (8%), el pavo (7%), la merluza (6%) y las almejas (6%).

Por otro lado, se han registrado descensos en la lombarda (-1%), el besugo (-3%) y, muy especialmente, en la pularda (-16%). Mientras tanto, los langostinos, las angulas y los percebes mantienen sus precios respecto al año anterior. La Organización todavía realizará dos controles más conforme avance el mes de diciembre. No obstante, el primero ya revela información importante sobre el movimiento de precios en torno a estas fechas y muestra siete alimentos que alcanzan sus máximos históricos:

Jamón ibérico de cebo : 67,52 €/kg

: 67,52 €/kg Ostras : 30,84 €/kg

: 30,84 €/kg Cordero lechal : 23,18 €/kg

: 23,18 €/kg Redondo de ternera : 20,22 €/kg

: 20,22 €/kg Pavo : 6,65 €/kg

: 6,65 €/kg Granada : 3,18 €/kg

: 3,18 €/kg Piña: 2,19 €/kg

Consejos de la OCU para una compra de Navidad asequible

Teniendo en cuenta estos datos, "las cenas navideñas se perfilan como las más caras de los últimos años", prosigue la OCU. Por ello, es recomendable planificar las compras con antelación, así como también aprovechar las ofertas y considerar alternativas más asequibles. Tal es el caso, por ejemplo, de las carnes de ave. En la misma línea, la Organización aconseja el consumo de marisco fresco para congelarlo, como una forma de anticiparse a posibles subidas.

En cualquier caso, la OCU insiste en que el Gobierno debe adoptar medidas con el fin de aliviar el sobrecoste de algunos alimentos, "empezando por rebajar temporalmente el IVA, del 4% al 0%, en alimentos básicos", como las frutas, las verduras, las legumbres frescas, la leche, los huevos o el aceute de oliva; además de reducirlo del 10% al 4%, en el caso de la carne y el pescado.