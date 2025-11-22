Este es el supermercado más barato de España según la OCU y está en Sevilla

Hace apenas unas semanas la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) daba a conocer el listado con los supermercados más baratos del país así como con los más caros. En la lista, encabezada por algunos establecimientos locales y otros de mayor magnitud, se puede apreciar una continua inflación en los precios respecto al año anterior que, si bien es cierto que no en todos los supermercados es de la misma magnitud, sí es un incremento en positivo en todos y cada uno de los establecimientos estudiados e incluidos en el baremo.

Inflación de precios por cuarto año consecutivo

En apenas cuatro años los precios de los principales supermercados y establecimientos de este tipo se han disparado en España y en buena parte de los países del mundo. En 2025 la subida media de precios de las cadenas está motivada sobre todo por el incremento de los precios de productos frescos, y viene a sumarse a las subidas de años anteriores. En la mayoría de las principales cadenas la subida media es superior a la inflación, que es del 2,3%: en Mercadona alcanza el 4%, el 5% el El Corte Inglés y el 6,8% en Lidl, por ejemplo. En este caso la mayor subida la experimenta Hipercor, con un 7%.

El supermercado más barato: Alcampo

Para elaborar el listado con los establecimientos más baratos de España, la OCU recoge más de 106.000 precios de establecimientos repartidos por todo el país y online. De esta manera elabora un sistema de índices que permite comparar y saber cuáles son, en general, las cadenas y establecimientos con mejor nivel de precios.

Tras el baremo de 2025, la OCU ha dado a conocer que la cadena de supermercados más barata es, un año más, la local Dani, que se encuentra en ciudades como Granada. Otras cadenas de ámbito local o regional también presentan un buen nivel de precios, pero es Alcampo la cadena nacional más barata, la cual se encuentra casi a la par que Dani. Además, los establecimientos de Alcampo son la opción más económica en 50 de las ciudades visitadas.

Este supermercado, con presencia en Sevilla, cuenta con dos establecimientos en la capital. Uno de ellos ubicado en la Avenida Ronda del Tamarguillo, número 27, en el barrio del Cerro del Águila, y el otro en la calle Periodista José Antonio Garmendia, número 3, cerca de la zona de la Macarena y del barrio de los Periodistas.

Tal y como expresan desde la propia página web de la Organización de Consumidores y Usuarios, "para ahorrar en tu cesta de la compra, lo mejor es comprar en establecimientos con un buen nivel de precio". Este año alimentos como el café, el chocolate, las frutas y los huevos son los que más se han disparado, con una subida que, añadida a las anteriores, los llevan a duplicar su precio en estos últimos cuatro años.

Cómo se elabora el estudio

Para llevar el estudio a cabo se registran los precios de productos de alimentación, droguería e higiene, que integran las famosas "cestas" de la OCU, de las que hay cuatro tipos:

Cesta OCU : recoge los precios de 241 productos, tanto de marcas líderes de fabricante como de marcas blancas . Incluye alimentos frescos, alimentación envasada, bebidas, productos de limpieza, droguería e higiene.

: recoge los precios de . Incluye alimentos frescos, alimentación envasada, bebidas, productos de limpieza, droguería e higiene. Cesta fresca : incluye solo las frutas, las verduras, la carne y el pescado, buscando que sean de la misma variedad y categoría, por ejemplo, manzanas golden categoría “1ª”.

: incluye solo buscando que sean de la misma variedad y categoría, por ejemplo, manzanas golden categoría “1ª”. Cesta de marcas : productos de marcas líderes que responden a una misma denominación, peso y tipo de envase , por ejemplo, “Aceite de oliva Carbonell, 0,4º, 1 litro”. Los índices en esta cesta corresponden a productos idénticos en todas las tiendas.

: productos de , por ejemplo, “Aceite de oliva Carbonell, 0,4º, 1 litro”. Los índices en esta cesta corresponden a productos idénticos en todas las tiendas. Cesta económica: los productos más baratos del establecimiento que encajan en una definición, por ejemplo, 1 litro de leche entera UHT. Incluye 89 productos de consumo básicos. Muy útil para quienes dan priorodad al precio.

Con estos precios, OCU elabora un índice para cada establecimiento, que permite comparar de forma fácil y rápida el nivel de precios de unos establecimientos con otros, de las cadenas de supermercados, las ciudades o las comunidades autónomas.

La tienda o cadena más barata recibe el índice de base 100 y los demás índices se calculan en relación con este. Un establecimiento con índice 110 es un 10 % más caro que el más económico para esa cesta.