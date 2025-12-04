Una nueva línea rápida Tussam (CJ1) dará servicio al barrio de Isla Natura desde el 7 de enero

El Ayuntamiento de Sevilla pondrá en marcha a partir del próximo miércoles 7 de enero de 2026 la línea CJ1 que prestará servicio a los vecinos del nuevo barrio de Isla Natura, en Palmas Altas, atendiendo así a la creciente ocupación de esta nueva zona residencial de la ciudad.

Funcionará como una línea rápida, con menor número de paradas, con el fin de proporcionar la mayor rapidez posible a los desplazamientos de los vecinos de este nuevo núcleo urbano del sur de la capital. La nueva línea prestará servicio en horario habitual de 6 de la mañana a 23:30 h.

El servicio se prestará con 2 vehículos tanto en horario de mañana como de tarde, con frecuencias de paso de entre 28 y 30 minutos. La oferta será de 70 expediciones diarias, 35 por sentido, y 5.600 plazas (2.800 por sentido).

La línea, con una longitud total de 15,45 kilómetros, se configura como una variante de la línea CJ (Ciudad de la Justicia) con la que compartirá parte del recorrido, en concreto hasta la Avenida de la Palmera, y accederá a Isla Natura a través de Padre García Tejero, la Avenida de las Razas, Avenida de Palmas Altas y el nuevo viaducto abierto recientemente al tráfico.

Paradas con origen en San Bernardo

Este nuevo servicio de la línea CJ1 tendrá su cabecera en San Bernardo, efectuando posteriormente paradas en el Prado de San Sebastián (Avenida del Cid), Paseo de las Delicias, Avenida de la Palmera (Bueno Monreal), Padre García Tejero (Heliópolis) e Isla Natura donde contará con tres paradas, dos en la calle Maldivas y la de regulación en la calle Barbados.

La terminal en San Bernardo y la parada en el Prado de San Sebastián posibilitarán el transbordo con cercanías, Metro, Metrocentro (tranvía) y numerosas líneas de Tussam, facilitando así la accesibilidad desde cualquier zona de la ciudad.

Además, en las paradas del Paseo de las Delicias, se posibilitará el transbordo con las 3 y 6 que conectan, además de Los Remedios y Triana, todo el sector Norte de la ciudad y la estación de autobuses de Plaza de Armas, y en la de parada de Padre García Tejero (Heliópolis), además de con las anteriores, con las líneas 2 y 34.