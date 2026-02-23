Nueva piel para el entorno del Teatro Lope de Vega: así será su esperada reurbanización

El entorno del Casino de la Exposición también será objeto de reforma

El entorno del Teatro Lope de Vega, el Casino de la Exposición y los pabellones históricos de la Exposición Iberoamericana de 1929 se prepara para una transformación integral que cambiará la fisonomía de uno de los enclaves patrimoniales más singulares de Sevilla.

La intervención, centrada en la reurbanización y puesta en valor de los espacios, permitirá recuperar jardines históricos, mejorar la accesibilidad, incrementar la masa vegetal, restringir el tráfico rodado y crear un auditorio al aire libre, con el objetivo de devolver este enclave patrimonial al uso ciudadano.

El proyecto, que afectará a más de 30.500 metros cuadrados de espacio público y contará con una inversión de 6,34 millones de euros, ha sido impulsado por el Ayuntamiento de Sevilla a través de la Gerencia de Urbanismo y Medioambiente. Los trabajos tendrán una duración total de 13 meses y se estima que comenzarán en verano, una vez se seleccione la empresa adjudicatoria para llevar a cabo el proyecto. A pesar de la elevada cuantía prevista, hasta siete entidades se han presentado al concurso que quedó cerrado el pasado 28 de enero.

Un ámbito histórico protegido y de alto valor patrimonial

El ámbito de actuación se localiza en el entorno cerrado de los Jardines del Lope de Vega, delimitado por el Paseo de las Delicias, la Avenida de María Luisa, la calle La Rábida y Palos de la Frontera. Se trata de un espacio integrado dentro del Plan Especial de Protección, clasificado como entorno BIC, lo que limita cualquier actuación edificatoria a labores de conservación.

Localización del entorno del Lope de Vega / DPTO. DE INFOGRAFÍA

En este entorno se concentran algunos de los principales pabellones y edificios construidos con motivo de la Exposición Iberoamericana de 1929, hoy reconvertidos en equipamientos culturales, educativos y administrativos. Entre ellos destacan el Teatro Lope de Vega y el Casino de la Exposición, de estilo neobarroco; el Pabellón de Estados Unidos, actual sede de la Fundación Valentín de Madariaga; los pabellones de Chile, Perú y Uruguay, de arquitectura neocolonial; el Costurero de la Reina, de estilo neomudéjar; el Pabellón de la Madrina y el Pabellón Espuñés, de carácter modernista.

A este conjunto se suma la Biblioteca Pública Provincial Infanta Elena, construida entre 1999 y 2000 por los arquitectos Antonio Cruz y Antonio Ortiz.

Espacio degradado y con graves problemas de accesibilidad

Estado actual de la Avenida de Chile / Juan Carlos Vázquez

Pese a su relevancia histórica, el entorno presenta en la actualidad un acusado deterioro urbano y paisajístico, fruto de intervenciones puntuales y descoordinadas realizadas en las últimas décadas. El documento técnico de la Gerencia de Urbanismo identifica numerosos problemas: aparcamiento indiscriminado, pérdida de arbolado, fuentes y elementos de agua en desuso, pavimentos deteriorados, escasa iluminación nocturna, vandalismo en cerramientos y muretes, accesos poco claros a los edificios y graves deficiencias de accesibilidad, con recorridos sin rampas y materiales irregulares.

El vandalismo, uno de los grandes problemas del entorno / Juan Carlos Vázquez

Uno de los elementos más degradados es la antigua alberca de los jardines del Palacio de San Telmo (jardines de Montpensier), actualmente en mal estado por la acción de las raíces de los árboles y el abandono.

A ello se suma la presencia de los conocidos edificios prefabricados o “caracolas”, instalados en 1990 como aulas provisionales y actualmente usados por bandas de música, que ocupan un espacio clave entre el Teatro Lope de Vega y los pabellones históricos.

El gran objetivo: recuperar el jardín histórico y abrir el recinto a la ciudad

Principales propuestas el entorno del Lope de Vega / DPTO. DE INFOGRAFÍA

Tal y como recoge el pliego del proyecto redactado por la Gerencia de Urbanismo, la actuación tiene como objetivo fundamental reactivar este espacio libre y devolverlo al uso ciudadano, recuperando el carácter de jardín, esparcimiento y ocio con el que fue concebido en 1929.

Entre los fines principales del proyecto se encuentran la puesta en valor del patrimonio histórico, la mejora de la accesibilidad universal, el incremento de la masa vegetal, la ordenación clara de los recorridos y la consolidación del recinto como referente de convivencia, actividad cultural y disfrute ciudadano.

Una de las estrategias centrales del proyecto es la recuperación de los ejes históricos del trazado de la Exposición Iberoamericana, en especial el eje transversal de la Avenida de Perú, reforzando su conexión con el Parque de María Luisa mediante la creación de un nuevo paso de peatones que contribuya a la pacificación del tráfico rodado.

Las avenidas de Chile, Uruguay y Perú se transformarán en una plataforma única, sin diferenciación de nivel entre peatones y vehículos, con islas verdes laterales y un eje central peatonal con acceso restringido al tráfico privado. Esta reorganización permitirá eliminar el aparcamiento indiscriminado y ganar espacio para el peatón.

Demolición de las caracolas y creación de un auditorio al aire libre

Las caracolas que ocupan los jardines junto al Casino de la Exposición serán demolidas para construir un auditorio al aire libre / Juan Carlos Vázquez

Uno de los hitos principales de la intervención será la demolición de los edificios prefabricados, conocidos como caracolas, para devolver este ámbito a su carácter original de jardín. En su lugar se construirá un auditorio al aire libre, con gradas y escenario, integrado en el denominado Eje de Montpensier, configurado como un espacio para actividades culturales y de ocio ciudadano.

Más verde, mejor accesibilidad y nuevos cerramientos

El proyecto apuesta por una mejora sustancial del paisaje urbano, con la plantación de 126 nuevos árboles que complementarán a los actuales (jacarandas, orquídeas, palmeras, acacias…) y la sustitución de céspedes de alto consumo por tapizantes vegetales de color. Además de crearán nuevas zonas arbustivas, tapizantes y herbáceas; y un jardín central de cítricos, herbáceas y plantas aromáticas, ubicado en la parte trasera de la Madrina.

Los accesos a los jardines serán restaurados / Juan Carlos Vázquez

Se crearán itinerarios peatonales más amplios, con rampas y recorridos accesibles que conecten de forma clara todos los equipamientos. En los accesos principales y espacios representativos se emplearán materiales nobles, como el granito, especialmente en la entrada al Teatro Lope de Vega y al Casino de la Exposición, en coherencia con el entorno del Palacio de San Telmo.

El Casino de la Exposición tendrá nuevos cerramientos metálicos / Juan Carlos Vázquez

Para mejorar la gestión y seguridad del recinto, se ejecutarán nuevos cerramientos metálicos en los accesos al Casino de la Exposición y en los de la Avenida de Chile desde la Avenida de María Luisa y desde la calle la Rábida, recuperando en algunos casos el trazado original de 1929.

El aparcamiento indiscriminado, uno de los problemas en el entorno del Lope de Vega / Juan Carlos Vázquez

En paralelo, se eliminarán los aparcamientos interiores y restringirá la circulación de vehículos privados por todo el recinto, lo que se complementará con la utilización de pavimentos drenantes y el aumento de la masa vegetal, especialmente en la Avenida de Chile.

Desde el Ayuntamiento también destacan que se repavimentará todo el recinto con un nuevo pavimento continuo de hormigón desactivado. Con ello, se pretende reconocer nuevos espacios que puedan identificarse como plazas dedicadas a las Artes, las Ciencias o la Cultura. Estas plazas constituirían lugares de encuentro y de desarrollo de múltiples actividades al aire libre, entre ellos actos de carácter cultural y científico.

Restauración de elementos patrimoniales singulares

Una parte sustancial de la intervención se dedica a la recuperación y consolidación de elementos patrimoniales. Destaca la restauración integral de la glorieta situada entre el Pabellón de Perú y el antiguo Pabellón Espuñés, con la rehabilitación de sus columnas de mármol y esculturas alegóricas, algunas de las cuales serán reconstruidas con piezas originales conservadas en dependencias municipales.

Estado actual de los jardines de Montpensier / Juan Carlos Vázquez

Asimismo, se actuará sobre la antigua alberca de los jardines de Montpensier, actualmente degradada por las raíces de los árboles y el vandalismo, que será limpiada, protegida y puesta en valor sin eliminar el arbolado existente.

Los muretes y cerramientos también serán intervenidos / Juan Carlos Vázquez

También se intervendrá en muretes, escalinatas, cerramientos históricos y barandillas, especialmente en el entorno del Casino de la Exposición.

Renovación del mobiliario urbano

La intervención incluye la renovación completa de las redes de abastecimiento, saneamiento, riego y alumbrado, con luminarias tipo San Telmo y tecnología LED de bajo consumo.

El recinto se dotará de nuevo mobiliario urbano, con 20 bancos, 5 fuentes de agua potable, papeleras, aparcabicis, señalización y elementos ornamentales, todos ellos distribuidos por zonas estratégicas.

Aunque no se actuará sobre los edificios existentes, la Gerencia de Urbanismo redactará un proyecto específico para la rehabilitación del antiguo edificio de aseos existente entre el Pabellón de la Madrina y el Pabellón de Chile, que dará servicio al futuro auditorio al aire libre mediante camerinos, almacén y servicios.

Licitación cerrada con numerosas empresas interesadas

La reordenación del entorno del Teatro Lope de Vega aspira a recuperar un enclave hoy residual. El plazo para la presentación de ofertas finalizó el pasado 28 de enero, registrándose un notable interés empresarial.

Entre las compañías que han concurrido a la licitación abierta por el Ayuntamiento de Sevilla, a través de la Gerencia de Urbanismo, figuran las sevillanas AZVI, Martín Casillas, Carmocon y Heliopol, esta última en UTE con Actua Infraestructuras. También se han presentado la gallega Extraco S.A., la malagueña Guamar S.A. y la granadina Grulop 21, en UTE con la vallisoletana Trycsa.

Otoño de 2027 en el horizonte

El plazo de ejecución previsto de las obras es de 52 semanas. El calendario global del proceso sitúa el inicio de los primeros trabajos en el próximo verano. Si se cumplen los plazos, el entorno del Teatro Lope de Vega estrenará nueva imagen en el otoño de 2027, quedando plenamente preparado para las celebraciones del centenario de la Exposición Iberoamericana de 1929.