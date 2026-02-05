Nueva protesta contra el cierre del carril bici de la avenida de la Constitución el 22 de febrero

La asociación ciclista A Contramano convoca para el próximo domingo 22 de febrero una nueva manifestación contra el cierre del carril bici de la avenida de la Constitución, que desaparecerá con la repavimentación de la Avenida. La protesta parte de la Alameda de Hércules (extremo norte) a las 11:00 de la mañana. La primera manifestación para reclamar que no se elimine este carril bici se celebró a finales de septiembre de 2025.

La única alternativa que se ofrece a los ciclistas es cruzar al centro por el carril bici del Paseo de Colón, seguir por Reyes Católicos y desde ahí entrar por la calle calle Zaragoza hasta la Plaza Nueva, tres calles por las que irá también la protesta para visibilizar el "sinsentido" de esta opción.

A Contramano explica que la parte final del itinerario coincide con el "itinerario alternativo" propuesto por el alcalde para sustituir al carril bici de la Avenida "para hacer patente el sinsentido de dicha "alternativa" para sustituir a un carril-bici que en la actualidad soporta un tránsito bi-direccional superior a las 3.000 bicis y patinetes diarios".

El itinerario de la marcha ciclista es Alameda de Hércules, Correduría, Feria, Resolana, Muñoz y León, Ronda de Capuchinos, María Auxiliadora, Menéndez Pelayo, avenida del Cid, avenida de María Luisa, Paseo de las Delicias, Paseo de Colón, Reyes Católicos, Zaragoza, Madrid y Plaza Nueva, donde concluye con la lectura de un manifiesto.

El alcalde José Luis Sanz eliminó el carril bici de la Avenida cuando comenzó el proyecto de sustitución del pavimento. “A la Avenida le sobra el carril bici. Se va a reurbanizar porque la solería está destrozada y habrá que reordenar los espacios. Lo que no puede ser es una Avenida peatonal en la que si no te atropella el tranvía, te atropella un patinete, una bicicleta o te tropiezas con un velador. ¿Dónde está lo peatonal? Tiene el carril bici del Paseo de Colón para entrar en el centro. Y después de mete por la calle Zaragoza que tiene una limitación de 20Km/h. Lo que no puede ser es que el peatón hoy día pierda espacios a costa de la bicicleta. En la Avenida de la Constitución el carril bici no tiene mucha cabida”, dijo en su día.

Obras de repavimentación

La primera fase de las obras de repavimentación de la Avenida comenzó el 14 de enero en el tramo comprendido entre el Archivo de Indias y la Plaza Nueva, una actuación para sustituir las actuales losetas por adoquines, con el objetivo de unificar el pavimento, mejorar la estética de esta vía principal y garantizar la seguridad de peatones y usuarios.

Los trabajos cuentan con un plazo de ejecución estimado de dos meses, por lo que estarán finalizados antes de la Semana Santa de este año para permitir el discurrir de las hermandades en una de las principales arterias del centro histórico.