Nueve kilómetros de retenciones en la A-49 en Sevilla este lunes
Un vehículo detenido en uno de los carriles ha provocado una congestión en la autovía entre Espartinas y Camas.
Hasta nueve kilómetros de retenciones han complicado la circulación en la A-49 a primera hora de la mañana de este lunes, según ha informado la Dirección General de Tráfico (DGT).
La congestión se produjo en el tramo comprendido entre el kilómetro 9, a la altura de Espartinas, y el kilómetro 0 en Camas, en sentido decreciente de la kilometración hacia Sevilla.
El aviso de la DGT se registró a las 8.05 horas y señalaba circulación irregular y retenciones de hasta nueve kilómetros.
El motivo fue la presencia de un coche parado en uno de los carriles, que actuaba como obstáculo fijo y provocó un importante cuello de botella en la vía. No obstante, según la última actualización de la DGT, el vehículo ya ha sido retirado y la circulación comienza a recuperar la normalidad.
