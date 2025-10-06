Nueve kilómetros de retenciones en la A-49 en Sevilla este lunes

Hasta nueve kilómetros de retenciones en la A-49 este lunes

Hasta nueve kilómetros de retenciones han complicado la circulación en la A-49 a primera hora de la mañana de este lunes, según ha informado la Dirección General de Tráfico (DGT).

La congestión se produjo en el tramo comprendido entre el kilómetro 9, a la altura de Espartinas, y el kilómetro 0 en Camas, en sentido decreciente de la kilometración hacia Sevilla.

El aviso de la DGT se registró a las 8.05 horas y señalaba circulación irregular y retenciones de hasta nueve kilómetros.

Retenciones en la A-49 este lunes / DGT

El motivo fue la presencia de un coche parado en uno de los carriles, que actuaba como obstáculo fijo y provocó un importante cuello de botella en la vía. No obstante, según la última actualización de la DGT, el vehículo ya ha sido retirado y la circulación comienza a recuperar la normalidad.