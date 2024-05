"La Medicina Familiar es una gran desconocida"

José Tomás Amodeo lleva apenas unas horas como enfermero interno residente (EIR) de Medicina Familiar y Comunitaria en el Área de Gestión Sanitaria Sur. Escogió esta especialidad y en esta zona el primero de la provincia atraído por "la oportunidad de desarrollar la continuidad de cuidados y estar presente en la evolución de la salud de los pacientes en todas las etapas de su vida".

La Medicina de Familia, especialmente en las zonas rurales, sufre un creciente déficit de médicos, como también de enfermeros, popularmente extendido, por una "falta de atractivo" que desde hace años caracteriza a la también llamada puerta de entrada al sistema sanitario.

José Tomás no comparte esta opinión. "Aquí me he formado y quiero continuar desarrollando mi nueva etapa y sé que voy a disponer de una formación muy buena. Además, desde el punto de vista personal, Valme es mi hospital. Es el centro de referencia para mí y mi familia junto a los centros de atención primaria que también pertenecen a este área asistencial. Me permite acceder a una formación de calidad y continuar estando cerca de mi familia", explicaba el joven en el salón de actos del Hospital de Valme tras el acto de recibimiento a la nueva promoción de residentes, que estuvo presidido por el equipo directivo, encabezado por su directora gerente, Rocío del Castillo, acompañada del director médico, Ignacio Vallejo, y de la directora de enfermería, María José Jiménez.

También en la misma especialidad se estrena estos días Rocío Neguillo. En su caso, como médica. Junto a José Tomás Amodeo, formaba ayer parte de esa amplia representación de la nueva hornada de profesionales sanitarios que han elegido este área sanitaria para completar su formación como especialistas. Es consciente de que la especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria no es una de las más demandadas, pero para ella "es una especialidad muy amplia que abarca toda la Medicina en general y eso es muy bonito. Además te permite ver al paciente desde el principio hasta su fin, teniendo un vínculo continuado y más cercano con el conocimiento de su entorno donde se enmarca su salud", argumenta. En su elección por esta área ha pesado la calidad docente que, asegura, ha podido experimentar durante algunas prácticas. "Sé que todos sus profesionales son súperdocentes y eso me tranquiliza al saber que voy a estar muy arropada y me ayudarán en todo momento a formarme bien", afirma.

En esta línea, desde la coordinación docente de los MIR de Medicina Familiar del Área de Gestión Sanitaria Sur de Sevilla, su responsable, la doctora María Victoria Rodríguez Romero, admite que la falta de atractivo de la especialidad radica por un lado al "desconocimiento" y, por otro, "a la gran cantidad de tópicos con los que se la define desde el desconocimiento".

Defiende que se trata de una especialidad que es "versatilidad, accesibilidad, continuidad asistencial, enfoque bio-psico-social, actividad comunitaria, promoción o educación sanitaria" y apuesta por "potenciar grupos de trabajo multidisciplinares para analizar esas causas y hacer planes a corto, medio y largo plazo".

"Es relevante que la Medicina Familiar y Comunitaria fuera una asignatura propia en la Universidad con docentes con la especialidad con contenidos relacionados con nuestras competencias y valores, continuando con las prácticas en Atención Primaria y Atención Hospitalaria, actualmente en 3º y 6º año de la carrera", afirma.

Admite que sus principales armas son la forma de plantear el trabajo y la dinámica establecida. "El tutor hospitalario y yo como coordinadora formamos un equipo real y de accesibilidad fácil, valoramos de forma idéntica la formación en Atención Primaria y en hospital, hacemos reuniones trimestrales con todos los residentes (R1,R2,R3 y R4) para que nos comuniquen sus necesidades y plantear planes de mejora, reuniones anuales con los tutores por donde rotan los residentes en hospital", afirma.

"Que a su marcha nuestros residentes nos digan que volverían a elegir el AGS Sur de Sevilla por la calidad docente, trato personalizado, tutorización, posibilidades de rotación y cuidado al residente en esta especialidad porque esas son las señas de identidad de nuestra docencia", apostilla.

En total, 74 nuevos residentes de Medicina (MIR), Enfermería (EIR), Farmacia (FIR) y Psicología Clínica (PIR) fueron ayer recibidos en el área sanitaria en un acto de acogida en el que la Comisión y Subcomisión de Docencia organizó una mesa orientada a compartir con los asistentes cómo se imparte la formación especializada en este área desde una visión integral y en el que también se desarrollaron varias ponencias centradas en puntos estratégicos de la asistencia sanitaria de los cuales hacer partícipes a los futuros especialistas.

Son un 17,5% más durante el último quinquenio, destacó el jefe de Estudios del Hospital de Valme, José Carlos Pérez Tejada. "Desde 2019, hemos pasado de 63 plazas a una oferta de 74 en el año actual", añadió. En concreto, los profesionales de nueva incorporación del Área de Gestión Sanitaria Sur de Sevilla se corresponden con 61 MIR de 26 especialidades médicas, 10 EIR (especialidades enfermeras de matrona, pediatría, salud mental y atención familiar y comunitaria), 3 FIR (Farmacia Hospitalaria, Análisis Clínicos y Microbiología) y 1 PIR (Psicólogo Interno Residente). De hecho, el Hospital Universitario de Valme sumará cuatro plazas más a la nueva hornada. Así, incorpora la especialidad de Otorrinolaringología y además amplía una plaza más en tres especialidades (Neurología, Psicología Clínica y Reumatología).

"La novedad continuada en los últimos años es el crecimiento progresivo de nuestra capacidad docente con el aumento de plazas en diferentes especialidades médicas junto a la diversificación de nuestra oferta docente con la incorporación de otras nuevas", valoraba ayer a modo de conclusión José Carlos Pérez Tejada.