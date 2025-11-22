El obispo Ramón Valdivia asume el gobierno de la Diócesis de Cádiz y Ceuta

El papa León XIV ha nombrado este sábado, 22 de noviembre, administrador apostólico de la Diócesis de Cádiz y Ceuta a monseñor Ramón Darío Valdivia Giménez, obispo auxiliar de Sevilla, después de aceptar la renuncia presentada por monseñor Rafael Zornoza como obispo de Cádiz y Ceuta, tras las denuncias por abusos sexuales.

Monseñor Valdivia nació en Osuna el 16 de diciembre de 1974. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Sevilla (1997) y bachiller en Teología en el Centro de Estudios Teológicos de Sevilla. Fue ordenado sacerdote el 14 de septiembre de 2003.

Además, es licenciado en Filosofía por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma (2006) y doctor en Filosofía por la Pontificia Universidad Lateranense de Roma (2008). Es doctor en Derecho por la Universidad de Sevilla (2020).

Su ministerio sacerdotal lo ha desarrollado en la Archidiócesis de Sevilla, de la que es obispo auxiliar desde 2023, junto a monseñor Teodoro León, quien ocupa el mismo cargo y cuyo nombre también se barajó para asumir la responsabilidad de administrador apostólico de la diócesis gaditana. Monseñor Valdivia continuará siendo obispo auxiliar de Sevilla, ya que su nuevo cargo en Cádiz es de carácter provisional, hasta que la Santa Sede nombre allí un prelado.

El acto de acogida en Cádiz tendrá lugar el sábado 29 de noviembre y el domingo siguiente (primero de Adviento) lo hará en Ceuta. Como su nombre indica, su función a partir de entonces será la de administrar una diócesis que se encuentra en situación de sede vacante. Lo hace por designación del Vaticano.

Dentro de la Conferencia Episcopal Española (CEE), monseñor Valvidia ocupa el cargo de presidente de la Subcomisión Episcopal para la Relaciones Interconfesionales y el Diálogo Interreligioso. Dicha responsabilidad lo ha llevado a protagonizar uno de los titulares informativos de la semana, tras anunciar que la Iglesia católica está "abierta" a dialogar con los ortodoxos un cambio en la fecha de celebración de la Semana Santa, declaraciones posteriormente matizadas al explicar que se trata de un debate todavía largo.

Monseñor Zornoza

Por su parte, monseñor Zornoza nació en Madrid el 31 de julio de 1949. Ingresó en el Seminario Menor de Madrid para continuar allí el Bachillerato. Ingresó en el Seminario de San Buenaventura, finalizando el Bachillerato en Teología en 1974; fue ordenado sacerdote, en Madrid, el 19 de marzo de 1975.

El 13 de diciembre de 2005, Benedicto XVI lo nombró obispo auxiliar de Getafe. Recibió la ordenación episcopal el 5 de febrero de 2006. Posteriormente, el 30 de agosto de 2011 fue nombrado obispo de Cádiz y Ceuta y tomó posesión el 22 de octubre de 2011.