Acevedo pide al PP que "no invente protestas ni reclamaciones que no existen"

El gobierno de la ciudad ha defendido que en la obra de la calle Almotamid, al igual que en otras actuaciones en la ciudad, ha actuado de acuerdo con los informes técnicos, con seriedad, rigor y diálogo con los vecinos y vecinas. "El diseño de la obra, su ejecución, las mejoras que se han incluido y el seguimiento que se hace de cualquier intervención en la vía pública, todo se ha hecho con rigor y seriedad, buscando el interés general y la mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos", apuntó la delegada del Distrito Nervión, Inmaculada Acevedo.

La delegada destacó que la obra de Almotamid era una petición vecinal que el PP no atendió en sus cuatro años de gobierno "en los que no hizo absolutamente nada" por mejorar el barrio. "No saben lo que dicen porque durante su gobierno no hicieron absolutamente nada, ni se dieron cuenta de lo que pasaba en los barrios. Parece que no saben ni lo que es realizar un seguimiento y el trabajo técnico que se hace ante cualquier obra adjudicada a una empresa", explicó Acevedo.

Asegura que "la obra se terminará en plazo"

"La obra se terminará en plazo para el disfrute, por fin, de vecinos y vecinas, ya que, hasta ahora, era imposible andar por los acerados de esta calle con normalidad debido a su mal estado. A esto se suma que el proyecto incluye medidas para dotar a la calle de accesibilidad, una medida también muy necesaria en una calle donde residen muchas personas con movilidad reducida", apuntó la delegada, quien, además, pidió al PP que "no invente protestas ni reclamaciones de vecinos o entidades que no existen".

La delegada añadió que ante cualquier incidencia detectada en la obra se ha dado se respuesta coordinada entre la Gerencia de Urbanismo, Parques y Jardines y el Distrito Nervión, dirimiendo responsabilidades en caso de que se hayan producido problemas. "Todas las actuaciones de los servicios municipales sobre el arbolado se han realizado siguiendo criterios técnicos como siempre. Sólo se interviene cuando se detectan problemas de seguridad, abriendo el correspondiente expediente y tomando las medidas oportunas en cada supuesto", apuntó Acevedo, quien subrayó que cualquier árbol que haya tenido que ser retirado por motivos de seguridad será repuesto y que ya se ha abierto expediente para ello.

Critica el "abandono absoluto" del PP en el anterior mandato

"Lo que es evidente es que en la calle Almotamid y en otras vías de Nervión se va a producir una transformación importante en este mandato a mejor, dando respuesta a las demandas de vecinos y vecinas frente al abandono absoluto y la falta de iniciativa del PP durante sus cuatro años de gobierno y durante los cuatro que lleva ahora de oposición", concluyó Acevedo.