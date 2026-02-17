Las obras en la Casa Cernuda se retrasan hasta abril por hallazgo de pinturas murales

La Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Sevilla tomará conocimiento este martes de la ampliación del plazo de ejecución de las obras de rehabilitación de la Casa Cernuda. El proyecto, que cuenta con un presupuesto de 1,9 millones de euros, ha experimentado un retraso debido al descubrimiento inesperado de elementos artísticos de gran valor patrimonial en el inmueble. La empresa adjudicataria ha solicitado extender el calendario de trabajos hasta el 30 de abril.

Según han señalado fuentes municipales consultadas por Europa Press, el motivo principal de la ampliación reside en la aparición de 120 metros cuadrados de pinturas murales localizadas en la galería de planta baja y primera del edificio histórico. Este hallazgo, que supone un enriquecimiento del patrimonio cultural sevillano, obliga a realizar trabajos especializados de conservación y restauración que no estaban contemplados en el proyecto original de rehabilitación.

El descubrimiento de estas pinturas murales en la Casa Cernuda implica la necesidad de llevar a cabo diversas intervenciones técnicas específicas sobre el mural, así como la modificación de la instalación eléctrica y del sistema de iluminación del inmueble. La empresa adjudicataria ha calculado que estos trabajos adicionales requerirán unas doce semanas para su correcta ejecución. Las fuentes municipales han asegurado que, pese a la ampliación oficial del plazo hasta finales de abril, "se va a intentar finalizar los trabajos cuanto antes" con el objetivo de abrir el espacio museístico lo antes posible.

A principios de año, el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, manifestó que el proyecto del nuevo espacio museístico de la Casa Cernuda "iba a estar listo en el primer trimestre del año". Esta previsión inicial, que situaba la finalización en marzo, se ve ahora aplazada, al menos, hasta finales de abril debido a las circunstancias excepcionales derivadas del hallazgo arqueológico.

Acuerdo con la familia del poeta

El Ayuntamiento de Sevilla ha alcanzado un acuerdo con la familia de Luis Cernuda para adquirir importantes documentos y bienes personales que pertenecieron al poeta sevillano. Este convenio permitirá dotar al futuro espacio museístico de fondos originales de gran valor histórico y literario, incluyendo manuscritos, correspondencia personal, fotografías y objetos cotidianos del autor de La realidad y el deseo. La incorporación de estos materiales convertirá la Casa Cernuda en un referente nacional para el estudio y difusión de la obra del poeta.