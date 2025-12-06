Obras de mejora integral del Jardín de Manuel Garrido en el barrio de La Barzola

El Ayuntamiento de Sevilla, a través del Servicio de Parques y Jardines, ha iniciado una actuación de mejora integral en el Jardín de Manuel Garrido, en el barrio de La Barzola, dentro del distrito Macarena. Las obras cuentan con un presupuesto superior a 150.000 euros y permitirán modernizar el espacio, mejorar la seguridad del entorno y reorganizar los usos del parque.

La intervención ha comenzado con el desmontaje de la valla perimetral existente y su traslado al vivero municipal, así como con la demolición del muro deteriorado y el traslado de los escombros a vertedero autorizado. En su lugar se está ejecutando un nuevo muro con cimentación de hormigón armado y bloque de hormigón, más estable y funcional.

Sobre este cerramiento se llevará a cabo el montaje del nuevo vallado, que incorpora dos puertas de acceso para vehículos de servicio y una puerta peatonal. El conjunto se completará con el pintado del muro de hormigón, mejorando la imagen de todo el perímetro del jardín.

La obra incluye también la reordenación de los espacios del parque, comenzando por la demolición del camino interior necesario para cambiar la ubicación del pipicán. En esta línea, se realizará el desmontaje del cerramiento del parque canino actual para instalarlo en su nueva localización. Asimismo, se procederá a la retirada y recolocación de la fuente existente con bebedero para perros en la nueva zona canina.

Las mejoras continúan con la demolición de los bordillos de los parterres perimetrales interiores lo que permitirá crear un diseño más homogéneo y de mejor mantenimiento. Sobre esta base se está ejecutando un nuevo bordillo perimetral para dar forma al futuro parterre continuo del jardín.

En una segunda fase, el parque incorporará arbustos perimetrales y un nuevo sistema de riego por goteo, lo que garantizará un ajardinamiento más eficiente, sostenible y adaptado al clima de Sevilla.

Esta actuación da continuidad a la línea de mejoras ya iniciada en el parque, que comenzó con la instalación de mobiliario accesible, sustituyendo los bancos existentes por bancos accesibles y papeleras realizados con material reciclado y que continuará con la renovación de la fuente de agua potable, actualmente en mal estado, para ofrecer un punto de agua más funcional y accesible.

La delegada de Parques y Jardines, Evelia Rincón, ha señalado que “estas obras responden al compromiso de mejorar los parques y jardines de todos los barrios. La Barzola llevaba tiempo pidiendo una intervención en este espacio y hoy damos un paso importante para que el Jardín de Manuel Garrido recupere el estado y la funcionalidad que merece”.

Rincón ha añadido que “nuestro objetivo es seguir actuando de forma continua en las zonas verdes de la ciudad, con obras que aporten seguridad, accesibilidad y entornos más agradables para los vecinos”.