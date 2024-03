Las obras de Salustiano protagonizan una exposición en El Corte Inglés en las vísperas de Semana Santa

El restaurante Manolo León expondrá su colección privada de Salustiano del 13 al 17 de marzo en Gourmet Experience El Corte Inglés Plaza del Duque de la Victoria (5ª planta). Entre las cerca de diez obras que podrán contemplarse se encuentra la Edición limitada que Salustiano ha realizado sobre el cuadro Entre la multitud solo estás tú, obra en la que se basa el cartel de la Semana Santa de Sevilla 2024.

La colección privada de Manolo León está basada en ediciones limitadas firmadas y numeradas del artista, y hace un recorrido por sus creaciones más emblemáticas de los últimos años, repartidas por todo el mundo y, muchas de ellas, parte de las colecciones de arte más importantes, entre las que se encuentran el Dalai Lama y y Barbra Streisand, así como en los museos más relevantes en la actualidad.

Ahora, será posible hacer este recorrido de cerca de diez obras en la 5ª planta de El Corte Inglés Plaza del Duque de la Victoria, y conocer personalmente a Salustiano García. Y es que el viernes 15 de marzo de 18 a 19:30h, Salustiano estará firmando su libro Alma Mater (el público que así lo desee podrá traer su cartel de la Semana Santa para que el artista lo firme).

La inconfundible particularidad de la estética de sus fondos atraviesa fronteras, llegando a ilustrar portadas de libros, discos, etiquetas de vino e, incluso, merchandising; además de colaborar con diferentes organizaciones benéficas como The Dalai Lama Foundation y el comité One Hundred for Tibet.