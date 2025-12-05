Ocho casetas cambiarán de titular en la próxima Feria de Abril

El Ayuntamiento de Sevilla ha cerrado el proceso para renovar y adjudicar nuevas casetas de la Feria de Abril, un trámite clave para mantener la titularidad y también para quienes llevan años intentando acceder al Real.

Tras finalizar el plazo de solicitudes el pasado 15 de noviembre, y una vez revisada toda la documentación, la Junta de Gobierno municipal ha aprobado las licencias que estarán en vigor, quedando ocho casetas sin sus actuales responsables, que pierden su derecho a seguir gestionándolas.

Según la información municipal, los titulares de estas ocho casetas del Real de Los Remedios no presentaron la documentación necesaria en el plazo exigido. Este incumplimiento se considera una renuncia, ya sea por decisión de los socios o, como ocurre en la mayoría de los casos, por un descuido difícilmente reversible. En consecuencia, de las 1.056 casetas existentes en el recinto, 1.049 han solicitado la renovación en tiempo y forma. En la edición de 2025 hubo diez nuevos estrenos, una cifra muy poco habitual.

Todavía no se ha hecho pública la ubicación exacta de los espacios que quedarán libres. Las ocho vacantes se asignarán entre las 2.259 solicitudes de nueva titularidad registradas para 2026, algunas de ellas con más de treinta años de espera. La cifra podría aumentar en enero, cuando se abre el periodo de pago de tasas y suelen producirse algunas bajas adicionales por impago.