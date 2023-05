La orden de San Juan de Dios acusa a la US de "tendenciosa" y de crear "estupor" entre los estudiantes

La orden hospitalaria de San Juan de Dios ha publicado este jueves un comunicado en el que responde al escrito enviado por la Universidad de Sevilla (US) a los estudiantes del Centro de Enfermería de Bormujos, en el que los anima a matricularse en su Facultad de Enfermería ante la desadscripción el citado centro de la oferta educativa de la Hispalense.

En dicho escrito, la orden hospitalaria defiende que no ha querido pronunciarse públicamente para “no generar un ruido innecesario en el entorno de nuestros alumnos que continúan con el curso, con la concentración que ello supone”. “La universidad debe ser un espacio para el conocimiento, la investigación y el estudio, y no un foro en el que florezcan posicionamientos tendenciosos ni se lancen falsas expectativas que repercutan en el malestar de la comunidad universitaria”, señala el comunicado.

La orden considera que la información difundida por la US ha causado “estupor” entre el alumnado y sus familias, así como de los docentes. “No se corresponde con la verdad la afirmación de la US de que el Centro de Enfermería no cuente con plazas de nuevo ingreso para el curso 2023/24. La Conferencia General de Política Universitaria, órgano competente en esta materia, ha decidido a propuesta de la Consejería de Universidad la disposición de 75 nuevas plazas para nuestro centro”, afirma la institución.

El comunicado también incide en aclarar que “tampoco es cierto que los alumnos que ya están cursando su grado en San Juan de Dios hayan de trasladar sus expedientes a la facultad de la US para completar sus estudios, pues la normativa vigente exige que puedan continuar en idénticas condiciones en las que cursan actualmente en nuestro centro de Bormujos”. También destaca que la desadscripción ha de ser acordada por ambas partes y aprobada por la consejería competente.