El palestino de Aznalcóllar está ingresado en el Hospital Macarena

Un agente de la Guardia Civil, la noche del lunes junto al edificio en el que se atrincheró el sospechoso.

El ciudadano palestino que se atrincheró el pasado lunes en un piso de Aznalcóllar y amenazó con volar el bloque se encuentra ingresado en el área de Psiquiatría del Hospital Virgen Macarena. Hasta este centro médico fue trasladado la noche del lunes, una vez que accedió a salir de la vivienda tras la mediación del alcalde de la localidad, Juan José Fernández Garrido.

La Guardia Civil está a la espera de que se le dé el alta para proceder a su detención y puesta a disposición judicial. Numerosos agentes de este cuerpo participaron la tarde y la noche del lunes en un amplio dispositivo en torno al edificio en el que reside este hombre, que vive en una habitación por la que paga 500 euros al mes.

El ciudadano palestino padece algún tipo de trastorno mental, que se agravaría con el consumo de sustancias estupefacientes, lo que motiva reacciones como las que ha tenido en los últimos días. Ya el sábado protagonizó un altercado. Dicen los vecinos que se encuentra muy afectado por la situación en Gaza.

“Desde el Consistorio estuvimos ahí, intentando hablar con él y a altas horas de la noche ya pudimos contactar de nuevo y lo pudimos convencer, sacarlo de allí y llevarlo al Ayuntamiento”, dijo ayer el alcalde. “Luego, tomó un café conmigo, por supuesto protegido, y lo llevamos al médico”.

El regidor estuvo hablando por teléfono con el sospechoso. “Normalmente, el que pisa mi pueblo, como alcalde, me preocupo de quién es, de dónde es, y lo primero que hago es que le doy mi contacto y me ofrezco para ayudar en lo que pueda”.