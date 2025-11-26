Patrimonio aprueba el nuevo museo del Alcázar de Sevilla

La Comisión Provincial de Patrimonio Histórico, presidida por la delegada territorial de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía en Sevilla, Carmen Ortiz, ha dado cuenta este miércoles de un total de ocho expedientes de interés para la conservación del patrimonio cultural y artístico de Sevilla. De los temas examinados, siete corresponden a Sevilla capital y uno a la provincia, específicamente a Morón de la Frontera.

El dictamen más relevante para la capital ha sido la luz verde al proyecto museográfico permanente que se ubicará en el sótano del Palacio Mudéjar del Real Alcázar de Sevilla. Patrimonio considera que esta iniciativa representa la consecución de un nuevo y singular espacio expositivo.

El nuevo museo tiene como fin evidenciar la indiscutible relación existente entre el propio palacio, mandado a contruir por Pedro I, y la ciudad. Estará distribuido en tres estancias y presentará un doble discurso: por un lado, la evolución histórica de Sevilla desde el siglo IX a.C. y, por otro, la del Alcázar desde su fundación en el siglo XI d.C. Además, contará la historia de la colección arqueológica del monumento, ya que las piezas a exponer provienen de intervenciones arqueológicas y depósitos realizados en el edificio cuando este se utilizaba también como almacén municipal.

El proyecto museográfico introduce un espacio "neutro" que busca facilitar el equilibrio entre la singular arquitectura de la sala, el discurso y el interés de las piezas expuestas. La agrupación de las piezas en unidades expositivas obedece a su tipología y adscripción histórica, organizadas en ámbitos relacionados con el mundo doméstico, la arquitectura o los valores simbólicos y religiosos. La Comisión estima que la propuesta de intervención es compatible con los valores culturales de este BIC y que mantiene los materiales y sistemas empleados.

Restauraciones clave en Sevilla

La Comisión Provincial de Patrimonio Histórico ha aprobado también la restauración del Cristo Crucificado del Altar Mayor de la Catedral de Sevilla, una obra atribuida a Juan Bautista Vázquez El Viejo. Este Cristo, datado en el tercer cuarto del siglo XVI y realizado en madera policromada, presenta un mal estado de conservación con riesgo de pérdida en su estabilidad material. La metodología de trabajo que se propone es conservativa, con tratamientos reversibles, buscando devolver a la obra su carácter original con respeto riguroso a su integridad.

Entre otros asuntos aprobados en la capital, se encuentran:

Consolidación del Real Monasterio de San Clemente de Sevilla : El proyecto de ejecución de las actuaciones de consolidación establece varias fases que pueden ejecutarse de forma independiente. Las intervenciones previstas son de conservación y mantenimiento, mejorando su estado y favoreciendo su conservación sin implicar modificaciones que puedan producir afección negativa al Monumento.

: El proyecto de ejecución de las actuaciones de consolidación establece varias fases que pueden ejecutarse de forma independiente. Las intervenciones previstas son de conservación y mantenimiento, mejorando su estado y favoreciendo su conservación sin implicar modificaciones que puedan producir afección negativa al Monumento. Restauración en el Monasterio de Santa Inés : Se informó favorablemente sobre el proyecto de conservación del retablo de Nuestra Señora del Rosario, un bien decimonónico que integra pinturas renacentistas sobre tabla, y que requiere desmontaje y restauración debido a su deterioro. También se consideraron adecuadas y necesarias las actuaciones de conservación sobre la escalera del Claustro del Herbolario, como continuación de trabajos previos.

: Se informó favorablemente sobre el proyecto de conservación del retablo de Nuestra Señora del Rosario, un bien decimonónico que integra pinturas renacentistas sobre tabla, y que requiere desmontaje y restauración debido a su deterioro. También se consideraron adecuadas y necesarias las actuaciones de conservación sobre la escalera del Claustro del Herbolario, como continuación de trabajos previos. Restauración de ángeles lampadarios : Se aprobó la restauración de las dos piezas del escultor Cayetano de Acosta en la iglesia del Convento de Santa Rosalía de Sevilla, deterioradas por la acumulación de hollín, el peso y manipulación de las lámparas que portan.

: Se aprobó la restauración de las dos piezas del escultor Cayetano de Acosta en la iglesia del Convento de Santa Rosalía de Sevilla, deterioradas por la acumulación de hollín, el peso y manipulación de las lámparas que portan. Instalación de cinerario: Se dio el visto bueno al proyecto para instalar un cinerario común en la capilla de la Virgen de la Aurora, en la Iglesia de Santa Marina y San Juan Bautista.

Intervención en Morón de la Frontera

Respecto a la provincia, Patrimonio ha autorizado la propuesta de intervención en el Altar del Jubileo de la iglesia de San Miguel de Morón de la Frontera.

Este altar de plata se encuentra en el altar mayor y en el presbiterio de la iglesia. Dado su deterioro, se efectuará un tratamiento general de conservación y restauración integral sobre la totalidad de las piezas que se conservan, con objeto de recuperar su visión original. Para ello, se realizará un desmontaje de todos los elementos, identificándolos pormenorizadamente mediante siglado, y la restauración se efectuará siguiendo los criterios de conservación internacionales recogidos en las Cartas del Restauro, empleando métodos que son reversibles y científicos.