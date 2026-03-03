Peces muertos en el Parque de María Luisa de Sevilla durante la limpieza de un estanque

Decenas de peces han aparecido muertos en el estanque Isleta de los Patos del Parque de María Luisa de Sevilla este martes debido a un error durante las labores de limpieza programadas. Los ejemplares se encontraban en una zona con escasos centímetros de agua, mientras otros agonizaban y varios patos intentaban alimentarse de ellos, según ha podido constatar la agencia Efe en el lugar de los hechos.

El incidente se produjo durante el proceso habitual de mantenimiento del estanque, situado en el centro de este emblemático parque sevillano de finales del siglo XIX. Según ha explicado personal que trabaja en estas tareas, un operario debería haber mantenido cierta cantidad de agua para que los peces se concentraran en la zona más profunda gracias a la pendiente natural de la instalación. Desde allí, los ejemplares tendrían que haber sido capturados y trasladados a otro depósito con agua antes de proceder a la limpieza en profundidad. Sin embargo, el estanque se vació casi por completo por un fallo humano, lo que provocó la mortandad.

El Ayuntamiento de Sevilla ha manifestado a EFE que "resulta importante contextualizar que hablamos de un número muy limitado de ejemplares (muertos) en el marco de una actuación necesaria de mantenimiento, que tiene como finalidad preservar el espacio y su fauna".

Actuación de mantenimiento programado

Los trabajos ejecutados en el estanque forman parte de un mantenimiento técnicamente planificado para garantizar la calidad del agua y el equilibrio del ecosistema del parque. Este tipo de actuaciones incluyen habitualmente el vaciado parcial de las instalaciones y el traslado previo de los peces a otras zonas acuáticas temporales.

Explicación del Consistorio sobre el incidente

Desde el consistorio sevillano han precisado que "debido a la elevada densidad de ejemplares y a las propias características del entorno -con sedimentos y zonas de refugio natural- puede producirse de manera puntual la pérdida de algún ejemplar que permanezca oculto durante el proceso de captura". Las autoridades municipales han insistido en que "no se trata en ningún caso de una mortandad generalizada ni de una situación de descontrol" en el Parque de María Luisa, uno de los espacios verdes más visitados de la capital andaluza.