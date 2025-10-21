El pediatra en Sevilla Cristóbal Coronel renueva como presidente nacional de la SEPEAP

El pediatra y presidente de la SEPEAP, Cristóbal Coronel, junto con las autroridades en el acto inaugural del congreso en Sevilla.

El pediatra en Sevilla, Cristóbal Coronel, ha renovado su cargo como presidente nacional de la Sociedad Española de Pediatría Extrahospitalaria y Atención Primaria (SEPEAP) para un segundo mandato, tras su primera elección en 2021.

La reelección se ha producido durante la celebración en Sevilla del 39º Congreso Nacional de la SEPEAP y el IV Congreso Internacional Hispano-Luso de Pediatría Extrahospitalaria, un encuentro que ha reunido del 16 al 18 de octubre a más de 1.600 profesionales de toda la península ibérica.

Coronel, que afronta su segundo mandato tras su primera elección en 2021, reafirmó el compromiso de la sociedad con una Pediatría “integral, científica y humana”, centrada en el bienestar físico, emocional y social de los menores.

El congreso ha girado en torno al lema de una Pediatría basada en la evidencia y en la calidez humana, con una amplia agenda de talleres prácticos y formatos participativos. Entre los más destacados, los dedicados a cirugía menor en Atención Primaria, dermatoscopia aplicada, diagnóstico rápido con marcadores biológicos o manejo de plagiocefalias y anomalías craneofaciales.

Los profesionales también han abordado aspectos comunicativos con el taller Sanar con palabras, en el que se resaltó la importancia de una comunicación efectiva y empática con los menores y sus familias. "La calidad de la comunicación en la consulta determina la adherencia a los tratamientos y la confianza del paciente", explicaron sus organizadores, miembros del Grupo de Educación para la Salud de la SEPEAP.

Formación, innovación y nuevos formatos

Entre las actividades más valoradas volvió a destacar el Escape Room formativo, una experiencia en la que los pediatras, organizados en pequeños grupos, debían resolver un caso clínico urgente relacionado con la reanimación cardiopulmonar pediátrica, guiados por expertos del Grupo Español de RCP Pediátrica y Neonatal (GERCPPYN).

La prevención fue otro de los grandes ejes del encuentro. En el curso precongreso sobre vacunas, se revisaron los principales avances de la última década, mientras que el seminario de neurodesarrollo insistió en la detección temprana de signos de alerta y la necesidad de derivación precoz. "El cerebro humano nace inmaduro y dependiente del entorno; por eso, la prevención y la observación son esenciales", recordó la pediatra María Luque durante su ponencia.

Los contenidos sociales tuvieron una gran presencia en el programa. La pediatra Raquel Páez abordó el impacto de la pobreza infantil como determinante estructural de la salud, mientras que Virginia Carranza alertó sobre la desigualdad en el acceso a la sanidad y sus consecuencias en la salud física y mental de los menores. Por su parte, Antonio Millán advirtió sobre el creciente consumo de suplementos nutricionales entre adolescentes sin supervisión médica.

La sexualidad en la adolescencia fue otro tema destacado. Los especialistas coincidieron en la necesidad de que el pediatra actúe como asesor en anticoncepción, ante el adelanto de la edad media de la primera relación sexual y el repunte de embarazos no deseados.

Una de las sesiones más concurridas fue la dedicada a los hábitos de sueño infantil, en la que se expusieron las últimas evidencias científicas sobre la repercusión del descanso en la conducta y el rendimiento escolar.

El colofón del congreso llegó con la intervención del coach y exdeportista Pedro García Aguado, quien habló de la cultura del esfuerzo, la gestión del miedo y la prevención de adicciones, tanto a sustancias como a pantallas, destacando el papel de las familias en el acompañamiento emocional de los hijos.

El encuentro se cerró con la entrega de los Premios de la Fundación Prandi, que un año más reconocieron los mejores trabajos de investigación y proyectos solidarios impulsados por pediatras en distintos puntos de España.