La pediatría andaluza sitúa a Sevilla en el centro del debate nacional sobre la salud infantil

La ciudad de Sevilla se consolidará como el epicentro de la atención primaria y extrahospitalaria infantil a partir de este jueves, cuando dará comienzo el Programa Preliminar del 39 Congreso Nacional de la Sociedad Española de Pediatría Extrahospitalaria y Atención Primaria (SEPEAP) y IV Congreso Internacional Hispano-Luso de Pediatría Extrahospitalaria, un evento científico de gran calado que se celebrará en el Hotel Barceló Sevilla Convention Center hasta el próximo sábado.

Durante estos tres días, el encuentro acogerá una intensa agenda que incluirá numerosas sesiones de comunicaciones orales y pósteres, así como talleres simultáneos, simposios y mesas redondas enfocadas en los desafíos más apremiantes de la salud pediátrica.

La jornada inaugural se iniciará a las 13:30 horas con la apertura de secretaría y la entrega de la documentación. A partir de las 15:30 horas, se llevarán a cabo las primeras sesiones de comunicaciones orales y pósteres. El día culminará con el Acto Inaugural del Congreso, que se celebrará entre las 20:15 y las 21:30 horas, seguido por un Cóctel de Bienvenida en el Atrio III.

El programa científico destacará por la amplia y fundamental participación de profesionales provenientes de instituciones de referencia en Sevilla.

En el ámbito de la cirugía y la atención práctica avanzada, el Hospital Universitario Virgen del Rocío aportará una contribución esencial. Las cirujanas pediátricas Rosa Cabello Laureano y María Fernanda Ruíz Albarrán, junto a Víctor Vázquez Vázquez, impartirán el taller práctico de Cirugía Menor para el Pediatra de AP en varias sesiones a lo largo del jueves y el viernes. Además, el ginecólogo Lutgardo García Díaz, moderará la mesa redonda sobre sexualidad en el adolescente. En esta misma sesión, expertos del hospital como Ángel Chimenea Toscano, Ana María Calderón Cabrera y Marta Domínguez Moreno, abordarán temas cruciales como la anticoncepción, las alteraciones menstruales y la vulvovaginitis en la adolescencia.

El congreso profundizará en áreas de especial relevancia social y de salud pública. El seminario sobre Trastorno del Neurodesarrollo será moderado por el pediatra y neurólogo pediátrico Andrés Rodríguez-Sacristán Cascajo del Hospital Universitario Virgen Macarena. En este mismo hospital, el doctor Juan Andrés Conejero Casares presentará la exploración del aparato locomotor.

Los riesgos sociales, la salud mental y el neurodesarrollo serán objeto de debate en el taller práctico del Manejo del Niño en un entorno vulnerable. En él, la profesora de la Facultad de Psicología de la Universidad de Sevilla, Gracia Delgado Pardo, junto a la psiquiatra Nieves Gómez-Coronado Suárez De Venegas del Hospital Viamed Fátima, expondrán sobre los riesgos del uso temprano de las redes sociales, el uso problemático de internet (PIU), la porno-socialización y su repercusión en el neurodesarrollo.

La pediatría social también contará con un espacio central, donde el profesor de Pediatría de la Universidad de Sevilla, Manuel Sobrino Toro, moderará una mesa redonda sobre los Nuevos Retos en Pediatría Social. En este foro, Virginia Carranza Parejo (Coordinadora de la Unidad de Pediatría Social del Grupo IHP, Sevilla) analizará el rol del pediatra en la asistencia a menores adscritos al sistema de protección. Asimismo, el profesor de la US Antonio Millán Jiménez expondrá sobre el uso y abuso de complementos dietéticos por adolescentes.

La integración de las nuevas tecnologías será otro eje temático. El sábado, se celebrará un Encuentro con el Experto sobre la Inteligencia Artificial en Pediatría: De la teoría a la práctica en Atención Primaria. Esta sesión será moderada por el neuropediatra Diego Pascual-Vaca Gómez del Macarena, y el pediatra Antonio González-Meneses López del Virgen del Rocío explicará el uso de la IA en la consulta. El doctor González-Meneses López también participará como ponente en la sesión de casos clínicos sobre el Enigma Hepático el viernes.

La presencia local de la Universidad de Sevilla será clave en la moderación de múltiples sesiones científicas, incluyendo a los profesores Antonio Millán Jiménez, Manuel Sobrino Toro y Anselmo Andrés Martín. Otros profesionales locales, como María Dolores Arenas Cabrera (pediatra de Atención Primaria Distrito Sanitario Sevilla), moderarán sesiones de pósteres y el Taller de Dermatoscopia Práctica. Por su parte, el doctor Cristóbal Coronel Rodríguez (pediatra del centro de salud Amante Laffon y presidente de la SEPEAP) participará en el curso precongreso de vacunas e infectología, moderará el Simposio de Gastro y el encuentro con el experto sobre modelos educativos y adicciones.

Además de la ciencia clínica, la ciudad acogerá un toque cultural único. El viernes, se llevará a cabo la Conferencia Extraordinaria José Del Pozo Machuca, donde el Catedrático de Historia del Arte y Académico de la RAMSE, Jesús Palomero Páramo, hablará sobre La infancia en el arte sevillano.

El compromiso con la formación práctica se evidenciará en la realización de talleres innovadores como el Escape Room de RCP Pediátrica, denominado Rescate en tiempo real, que se desarrollará en cuatro grupos entre el jueves y el viernes. El evento concluirá el sábado 18 de octubre de 2025 con el acto de clausura y la entrega de premios, previsto entre las 12:30 y las 13:30 horas.