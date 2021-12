Los pediatras rechazan el nuevo plan de Atención Primaria aprobado por Sanidad por "olvidar" a adolescentes y niños

Las sociedades científicas dedicadas a la Pediatría, a la Medicina de Familia y a la Enfermería Pediátrica rechazan el Plan Estratégico de Atención Primaria y Comunitaria 2022-2023, presentado por el Ministerio de Sanidad, no incluye ninguna propuesta para las especialidades de Pediatría ni tampoco de Enfermería Pediátrica. En este sentido, consideran que el Plan "olvida" a los niños y adolescentes, al "no incluir propuesta alguna" sobre ellos.

Estas sociedades, que reúnen a más de 30.000 profesionales, entre médicos de familia, pediatras y enfermeras son: la Asociación Española de Pediatría (AEP), Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria (AEPap), la Sociedad Española de Pediatría Extrahospitalaria y de Atención Primaria (SEPEAP), la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN), la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG) y la Asociación Española de Enfermería Pediátrica (AEEP).

"Es indignante para las familias españolas cómo este plan se olvida de citar a la Pediatría y Enfermería pediátrica a la hora de realizar intervenciones concretas, con las que se pretende mejorar y favorecer la incorporación a las plazas, ofreciendo mejores condiciones laborales y estabilidad", critican las citadas sociedades en un comunicado. Así, añaden que este nuevo plan "parece una mera declaración de intenciones, pues no va acompañado de memoria económica, ni de aumento de inversiones en Atención Primaria". Además, denuncian que "tampoco se proponen cifras concretas de plantillas, ni se valora el tiempo necesario para desarrollar una adecuada labor asistencial".

En el mismo escrito, las organizaciones firmantes, piden una "rectificación" y "urgen medidas reales institucionales en el ámbito político, académico y sanitario que proporcionen recursos, empoderen y hagan atractiva la Atención Primaria para los ciudadanos, y también, para los profesionales".

"Mantener una Atención Primaria robusta, que incluya profesionales específicos para los niños esesencial para la salud de la población a lo largo de la vida. Los gestores no pueden escudarse en que no hay profesionales (médicos de familia, pediatras o enfermeras pediátricas). Desde el mismo Gobierno, en palabras de la vicepresidenta Yolanda Díaz, se reconoce que no faltan trabajadores, sino condiciones adecuadas y atractivas de contratación", zanjan en el documento.