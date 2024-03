Los pediatras sevillanos aumentan su presión en el conflicto con las aseguradoras

Los pediatras de la sanidad privada en Sevilla aumentan la presión en busca de unas mejoras en sus honorarios tras 30 años de inmovilismo. El objetivo ahora es Caser, la compañía que, según asegura la Asociación Sevillana de Pediatría Privada, que representa a más del 90% de los pediatras y grupos de profesionales que realizan esta actividad asistencial en la provincia, "está dilatando la negociación" y su única respuesta habría sido una "oferta absolutamente".

"La Asociación ha establecido contacto con estas compañías trasladando la situación de sus asociados o parte de ellos, quienes han obtenido consensuadamente un plan de actualización de baremos a tres años digno y que sitúa la actividad de sus asociados en un nivel sostenible. Sin un diálogo que solvente e intente solucionar estas circunstancias sobrevenidas por el paso de los años, es muy difícil mantener la debida funcionalidad de la actividad propia de la especialidad, y obliga a un sobresfuerzo constante. Algunas otras compañías así lo han entendido, esta necesidad imperiosa de diálogo, y están propiciando soluciones al efecto. Sin embargo, otras compañías de seguros médicos como Caser está dilatando la negociación y su oferta ha sido absolutamente indigna para los pediatras sevillanos", recoge literalmente un comunicado del colectivo al que ha tenido acceso este periódico.

En consecuencia, los pediatras no piensan quedarse de brazos cruzados y ya han anunciado un más que probable coto a sus asegurados en caso de que no reciban "una oferta digna y ágil que contribuya a paliar el problema". "La Asociación Sevillana de Pediatría Privada comunica a la sociedad en general y a los usuarios de esta compañía en particular, que los pediatras que asisten a pacientes de asistencia colectiva se verán obligados en base a la decisión individual de cada uno de ellos a dejar en breve de atender a los asegurados de dicha entidad, salvo por supuesto asistencias urgentes, y ello para el caso de que según nos indican a la Asociación, no reciban una oferta digna y ágil que contribuya a paliar el problema", afirman.

Los pediatras garantizan, no obstante, la atención urgente "dado el firme compromiso ético y moral centrado en el paciente de los facultativos, no se verán afectados". "Igualmente, desde la Asociación lamentan los inconvenientes que pueda ocasionar esta medida que entienden los pediatras afectados "es absolutamente obligada en defensa de su dignidad y la calidad de atención hacia nuestros niños", concluye el comunicado.