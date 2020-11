–¿La ciberseguridad es hoy un riesgo o una oportunidad?

–Es una oportunidad porque es un sector que crece en todos los mercados y es el complemento perfecto para la digitalización. Pero a mayor digitalización, también mayor riesgo. Las empresas turísticas tienen que digitalizarse para sobrevivir y eso incrementa su superficie de ataque.

–¿La pandemia ha elevado el riesgo de ciberataques?

–Sí, a mayor personas conectadas a dispositivos, mayor riesgo. Luego, la mayor digitalización hace que utilicemos estos procesos automatizados en nuestra vida cotidiana y, por tanto, para temas más sensibles. Y hay algo más:los ciberdelincuentes necesitan para tener éxito en sus ataques entender el contexto de cada persona y eso, a título particular, es complicado porque cada uno utiliza un banco, busca un hotel... Pero en la pandemia todos estamos impactados por el Covid y para el atacante es muy fácil mandar un documento con un troyano donde se indique el concepto Covid y eso es garantía de que todos lo van a abrir.

–Quizás a nivel particular no somos conscientes de la necesidad de proteger una identidad digital cada vez mayor.

–Es incluso más complejo. La identidad digital puede ser múltiple: puedes ser la persona a en Facebook, b en Twitter, c en Tik Tok...

–¿Cuáles son los ciberataques más frecuentes en el sector turístico?

–Como en todos los sectores, la digitalización acelerada ha abierto una puerta a ciberataques más complejos. Como ciudadano puedes sufrir un ataque para robarte los datos de la tarjeta de crédito al comprar un billete de avión, por ejemplo, estás entregando tus datos y te expones a que alguien los use de manera fraudulenta, que te hagan un timo o phishing... La agencia o el medio por el que tú contratas ese viaje tiene otro problema: no sólo acceden al sistema para ver tus datos, sino que pueden atacar para dejar caída esa plataforma durante un tiempo y no pueden procesar pagos o sufren el robo de una cantidad importante de datos... es más frecuente de lo que se piensa. Las empresas turísticas manejan un volumen de información personal de clientes de alto valor.

–¿Cuándo empieza la revolución digital en el sector turístico?

–El turismo es un hipersector: no es lo mismo una aerolínea que una pyme de guías. El nivel de digitalización va por barrios. Y puede haber pequeñas empresas que nacen como digitales, sólo venden por internet, por ejemplo. El sector turístico es un sector que está digitalizándose, cada vez hay más empresas digitales en él: app de reservas, pagos digitales, programas de fidelización… y es muy goloso para los cibercriminales.

–¿Cuáles son las soluciones que se están aportando desde Telefónica Techs?

–Aquí no hay recetas mágicas, la ciberseguridad es una gestión del riesgo y lo que hay que hacer es que las empresas sean cada vez más resilientes a este tipo de ataques. La seguridad que se ofrece desde Telefónica se llama holística y es una protección de 360 grados que permite identificar y preparar a la compañía, protegerla y detectar si hay una posible vulneración y luego responder y recuperarla en el menor tiempo posible.

–¿Qué papel juegan las startups en este campo?

–Nuestra filosofía es que este ecosistema de innovación es abierto. En todo lo que hacemos pensamos que hay una parte que podemos fabricar nosotros, otra que podemos comprar o adquirir, otra parte de inversión y una última de acuerdos comerciales. En ese eje las startups son claves. Estamos invirtiendo muy activamente en redes de ciberseguridad, acompañando a empresas creadas en España, Inglaterra, Silicon Valley... lo que hacemos es enriquecer este ecosistema con gente que tiene muchas ganas de crear, como son las startups y nosotros complementamos la oferta de Telefónica con esa relación con ellas. Normalmente Telefónica les ayuda a crecer e invierte en las mismas.

–Faltan profesionales formados en ciberseguridad, ¿verdad?

–Sí, la formación en ciberseguridad es una oportunidad que tenemos, además, como país. Desde el organismo público Incibe se está haciendo muy bien trabajo y Telefónica recientemente ha adquirido la empresa iHackLabs, que cuenta con plataformas virtuales que recrean entornos reales de ciberamenazas donde los especialistas en seguridad pueden entrenarse. Con esta operación, ElevenPaths apuesta por la formación permanente de sus profesionales así como la de sus clientes. También se han creado dos academias para los profesionales de ciberseguridad y de cloud. La de ciberseguridad se llama CyberAcademy+ y, además de dar formación interna a nuestros profesionales, también dará formación a los profesionales de otras compañías que deseen contratar estos servicios de formación.

–Está claro que sin ciberseguridad no hay transformación digital y sin ésta es difícil la recuperación económica.

–Es un compañero perfecto de la digitalización. Y nos permite que determinados procesos sean más ágiles y productivos. La seguridad no está para poner trabas, sino para ayudar.