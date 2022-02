Más ingresos con Covid que por Covid: así está cambiando ómicron el perfil de los hospitalizados en Sevilla

La variante ómicron también puede llevarte al hospital. Es cierto que todos los datos recogidos internacionalmente confirman que esta nueva variedad del SARS-CoV-2 produce una enfermedad más leve, que la letalidad final es sensiblemente menor y que la vacunación masiva permite afrontar un panorama de infecciones muy elevadas pero menor tasa relativa de casos graves. Sin embargo no está exenta de riesgos. Eso sí, ha conseguido cambiar el perfil de los que acaban hospitalizados y las neumonías de principios de la pandemia han pasado a un segundo plano.

"Cada vez vemos más pacientes en los que su ingreso no está motivado por la clásica neumonía asociada a la infección sino que requieren atención hospitalaria por descomposición de sus patologías crónicas a raíz de haber contraído el Covid", indica el especialista en Medicina Interna en el Hospital de Emergencia Covid-19 (HEC), Nacho Vallejo.

El elevado porcentaje de vacunación entre la población, así como el mayor conocimiento sobre el manejo de la enfermedad por parte de los profesionales, permite ahora una recuperación, por lo general, más rápida de aquellos que acaban en el hospital, según indica el doctor Vallejo. En esta línea, explica que el perfil mayoritario vuelve a ser el de personas mayores, por encima de los 60 ó 70 años, y en su mayoría no vacunados. "Son los que particularmente acaban en la UCI", subraya.

El internista alerta, además, de un nuevo perfil del hospitalizado en esta sexta ola. Y es que, no es lo mismo estar ingresado con Covid que por Covid. El doctor Vallejo explica cómo en las últimas semanas se está notando un aumento en el número de pacientes que llegan al hospital y que requieren de estrictas medidas de aislamiento tras confirmar su infección, pero sin que ésta sea el motivo real de salud por el que quedan ingresados. "Es un perfil que está apareciendo mucho ahora. Son pacientes que no ingresan por Covid sino con Covid. Es decir, no tienen signos ni síntomas de la enfermedad", sostiene.

El problema es que aunque sean pacientes ingresados con Covid y no por Covid deben estar aislados y por eso acaban en las plantas de aislamiento dedicadas a la atención del virus. "Son casos que no desarrollan una clínica respiratoria y no tienen síntomas Covid, pero que son igualmente hospitalizados en las zonas de aislamiento y tienen que seguir los mismos protocolos que el resto de pacientes que sí ingresan por complicaciones por Covid", recalca el especialista.

Los profesionales instan a flexibilizar los protocolos de aislamiento Covid en los hospitales

Precisamente en este punto, el internista cree que ha llegado el momento de revisar esas directrices por las que se rige el ingreso de pacientes positivos. Es una opinión personal, insiste, y que depende de las Administraciones, pero que habría que replantearse. "Seguimos con protocolos de hace dos años en los que se marcaban aislamientos muy estrictos a los pacientes para evitar que los profesionales o sus familias se contagiaran, pero la situación ahora es muy distinta con un volumen de población ampliamente vacunada y un mayor conocimiento de las vías de transmisión del virus. En estos casos, sobre todo, que no tienen una patología muy florida o son pacientes que están asintomáticos y, teniendo en cuenta el perfil del paciente y su grado de dependencia, habría que valorar más los beneficios que la compañía familiar aporta a la salud del paciente y ser más flexibles. No podemos seguir con los mismos protocolos de hace dos años", argumenta.

La presión asistencial, a la baja

Como referente de la atención de pacientes Covid en Sevilla desde el Hospital de Emergencia, el especialista confirma la tendencia a la baja en la presión hospitalaria en la provincia. En estos momentos hay 372 pacientes infectados ingresados en Sevilla. Son 29 menos que el día previo y 83 menos que hace diez días cuando arrancó el mes de febrero. "Podemos decir que ahora mismos estamos prácticamente casi a la mitad de los ingresos diarios que teníamos hace 10 días, que es cuando vimos el pico de hospitalización en el HEC", destaca. "Lo que sí tengo que decir es que el descenso está siendo a un ritmo más lento que en olas anteriores", añade.

El centro recibe pacientes con Covid desde todos los hospitales sevillanos y es por ello que es el último en el que se nota la bajada de la presión asistencial. En estos momentos, se encuentran dos plantas llenas con pacientes positivos y una tercera que comparte con Medicina Interna también con un alto nivel de ocupación. Por otro lado, hay una cuarta planta para pacientes que no tienen el Covid activo pero necesitan seguir hospitalizados.