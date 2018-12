Mensajes de apoyo para Morante de la Puebla tras las pintadas en su casa

"Al nazi, tiro y cuneta" o "Andalusía no se toca". Estas pintadas aparecidas contra el torero Morante de la Puebla en la finca donde en la Puebla en La Puebla del Río, y de las que informó este periódico a primera hora de la mañana, han provocado un revuelo en las redes sociales donde distintas personalidades, sobre todo del mundo de la política, han unido sus voces para condenar este acto vandálico y enviar mensajes de apoyo al diestro. En pocos minutos, Morante de la Puebla se convirtió en tendencia en Twitter en España.

Su apoyo a la formación Vox en la últimas elecciones en Andalucía estarían detrás de este ataque, que ha condenado el propio líder de la formación, Santiago Abascal, en su cuenta de Twitter.

En la misma línea y a través del mismo canal, el candidato de Vox a la presidencia de la Junta, Francisco Serrano, ha denunciado estas pintadas de amenazas al torero y ha aprovechado para destacar que el secretario de Organización del PSOE y ministro de Fomento, José Luis Ávalos, se haya referido miembros de Vox con un "en definitiva no son personas".

"Así que pueden ser objeto de exterminio, como ocurrió en Rusia y ocurre en Venezuela y Cuba. Ésta es la calaña de izquierda que gobierna", ha afirmado Serrano, quien ha alertado de que "la persecución ha empezado".

El Ayuntamiento de La Puebla del Río ha emitido este mismo lunes un comunicado en el que muestra su "total repulsa y condena las pintadas violentas" aparecidas en la casa del torero sevillano. El comunicado informa de que el alcalde de la localidad, Manuel Bejarano, se ha personado en la finca del torero para mostrarle "su apoyo personal y total rechazo a este atentado contra la democracia"."Este tipo de acciones radicalistas van en contra del estado donde nos encontramos y deben ser denunciadas de inmediato", reza el escrito publicado en la web municipal y en sus redes sociales.

La voz de alarma también la han dado importantes voces de la política sevillana. Es el caso la presidenta del PP en Sevilla, Virginia Pérez, y el candidato a la Alcaldía, Beltrán Pérez, que han utilizado su perfil de Twitter para apoyar al torero.

La presidenta de la Junta en funciones y secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, también ha expresado su condena "más absoluta" por las "intolerables amenazas" que ha recibido el torero en su finca de La Puebla del Río.

"Mi condena más absoluta a estas intolerables amenazas. Esto no se puede permitir en un Estado democrático", ha dejado escrito Susana Díaz en su perfil de Twitter, consultado por Europa Press.

En esta misma red social, el ex ministro del Interior y ex alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido ha señalado que "quienes emplean la violencia y las amenazas, contra quien sea y de donde procedan, no demuestran ningún respeto por los demás ni por la democracia". "Toda mi solidaridad con Morante de La Puebla", ha agregado.

Del mismo modo, el consejero de Economía, Hacienda y Administración Pública en funciones y diputado electo por Sevilla, Antonio Ramírez de Arellano, ha trasladado su "firme condena" por estas amenazas que, en su opinión, "no tienen cabida en una sociedad como la nuestra, siempre ejemplo de respeto, convivencia y concordia". Y en el mismo sentido se ha expresado el portavoz del Gobierno andaluz en funciones, Juan Carlos Blanco, que ha recalcado su "condena absoluta" a estos hechos.