Las pistolas Táser de la Policía Local de Sevilla llevan casi dos años abandonadas

Las 20 pistolas Táser que el Ayuntamiento de Sevilla adquirió para la Policía Local llevan casi dos años abandonadas porque, según ha denunciado el sindicato CSIF, tanto el jefe del cuerpo como el delegado de Seguridad Ciudadana, Ignacio Flores, se niegan a firmar las autorizaciones para que los agentes puedan portar los denominados Dispositivos Electrónicos de Control (DEC).

Las armas de la marca Táser fueron adquiridas en diciembre de 2023 por el Ayuntamiento y en 2024 comenzaron a hacer los cursos para aprender el manejo pero por problemas informáticos "no pudieron ponerse en marcha", ha explicado el representante del CSIF en la Policía Local, Santiago Raposo. El sindicato denunció por escrito y públicamente que los DEC estaban abandonados sin uso, lo que motivo que se reactivara la puesta en marcha, llegándose a realizar durante este año cursos de reciclajes. "Pues bien, ahora es el Jefe de la Policía y el Delegado los que no quieren que los usemos", ha afirmado Raposo.

Para el sindicalista, esta postura "demuestra una vez más lo poco que le importamos y lo poco que les importa nuestra seguridad. Los DEC son una herramienta muy importante para darnos seguridad en nuestras actuaciones en la calle, son muchas las plantillas que ya los utilizan, pero aquí en Sevilla, para este gobierno municipal, deberemos ser menos policías que otros".

CSIF asegura que va a seguir "presionando para que los dispositivos DEC se pongan en funcionamiento lo antes posible. No nos vale la excusa de esperar al nuevo decreto de la Junta de Andalucía; esa excusa es de cobardes y de preocuparles poco la seguridad de los policías en la calle y si no, que no los hubieran comprado que la situación actual es la misma que en diciembre de 2023 cuando se adquirieron", ha concluido.

El delegado ha recordado que cuando el alcalde, José Luis Sanz, era candidato reivindicó que dotaría de pistolas Táser a la Policía Local de Sevilla, y de hecho "nada más entrar en el ayuntamiento la primera adquisición que se hace son 20 pistolas Táser, que llegan a la jefatura en diciembre de 2023", pero ahora "ni el jefe de la Policía ni el delegado quieren dar autorización para que se usen", ha insistido Raposo, que ha señalado que el decreto de la Junta no se espera hasta 2026, con lo que habrán pasado tres años desde que el Consistorio realizó el desembolso para la adquisición de las 20 pistolas y "a lo mejor ya no funcionan, por lo que sería tirar el dinero de los contribuyentes con estas tonterías".