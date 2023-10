"Fuera pistoleros de nuestro barrio", la queja de los vecinos de Sevilla Este tras el tiroteo

Decenas de vecinos de Sevilla Este se concentraron la mañana de este lunes en la puerta de la discoteca donde el pasado viernes se registró un tiroteo con un herido grave. El autor de los hechos efectuó numerosos disparos, algunos de los cuales alcanzaron comercios y fachadas de los bloques de viviendas de la avenida de Emilio Lemos. Este suceso, lógicamente, ha causado una gran inquietud y alarma en el barrio, muchos de cuyos vecinos han salido este lunes a la calle para protestar contra la situación de inseguridad en la que viven.

No fue una convocatoria oficial, sino que los vecinos se pasaron un aviso a través de Facebook y de WhatsApp, aprovechando que un equipo de Telecinco había quedado con dos de ellos para realizar una conexión en directo. Esta información corrió entre los vecinos, que decidieron acudir a respaldar esos testimonios con una concentración que pudo alcanzar fácilmente los dos centenares de personas. Un número más que importante si se tiene en cuenta que era un día laborable y que no había convocatoria oficial.

Son muchos los que responsabilizan de lo ocurrido a la discoteca, pues aseguran que los incidentes son continuos desde hace años, en forma de coches de alta gama circulando a gran velocidad, peleas y otras molestias. Una de las primeras personas en aparecer en la concentración fue Isabel Rodríguez, que vive al otro lado de Emilio Lemos y escuchó los disparos del pasado viernes. "Me desperté creyendo que era una tormenta, pero eran tiros. Imagínese los vecinos de estos bloques cómo lo habrán pasado", dice, señalando los edificios más próximos.

En ellos viven José Antonio Carrera y Mercedes Carrasco. Uno de sus hijos reside también en un bloque ubicado muy cerca del lugar de los hechos. "Tiene miedo, quiere vender el piso y marcharse a vivir a otro lado", lamentó esta mujer. Conforme avanzaba la mañana fueron llegando muchos más vecinos a unirse en la protesta. Una de las personas que estuvo es Loli Pérez ,que reside en el bloque en el que impactaron las balas, en el comercio que hay bajo su ventana.

"Eran las cuatro y media de la mañana. El susto fue monumental, se puede imaginar usted el ruido. Yo me levanté y anduve por el piso sin saber qué pasaba, hasta que escuché los gritos de una persona que decía me muero y a una chica que la auxiliaba. Llamamos a la Policía para que viniera una ambulancia. Tenemos miedo. No es la primera vez", indicó la mujer.

Uno de los que se erigió en portavoz del colectivo es Manuel Moreno Cazorla, vecino del sector 12, miembro de la asociación AVESES12 y también representante de los comerciantes de Emilio Lemos. "Esto es un barrio tremendamente tranquilo, pero llevamos padeciendo desde hace años la situación que produce esta sala de fiestas. Los pocos días que abre se ocasionan aquí peleas con cuchillo y es la segunda vez que hay un tiroteo", apunta este hombre.

"El máximo responsable no es el señor que tiene ahí alquilada la discoteca y hace su trabajo, sino el señor que le concedió una licencia de sala de fiestas en una zona residencial. Todos sabemos que estos tipos de negocios se van a las afueras, a polígonos industriales", aseguró Moreno, que señala claramente al Ayuntamiento de Sevilla por no garantizar la seguridad de los vecinos de la zona. El jueves mantendrá una reunión con el delegado de Seguridad y del distrito Este, Ignacio Flores.

"La Policía no va a solucionar nuestros problemas. La Policía viene cuando pasa algo, no puede estar siempre (hay dos comisarías muy cerca). Los tiene que solucionar el alcalde, el señor Sanz, que por cierto no se ha tomado la molestia de preguntar cómo nos encontramos los vecinos. Es él quien tiene que dar una solución. Yo propongo que hagan una permuta, que ayuden al responsable de la discoteca a que se traslade a otra zona", indicó Moreno. "Nosotros queremos que nuestros hijos puedan pasear y la gente cuando vuelva a su casa no se encuentre inmersa en un tiroteo".

El responsable de la discoteca es Miguel Carpio, empresario conocido por ser ex concursante de Gran Hermano. Carpio se quejó del daño que se le está causando a su negocio, que se vio inmerso en un suceso puntual, como fue un "ajuste de cuentas ocurrido en las inmediaciones, algo que podría haber sucedido en cualquier otro sitio".

El dueño del negocio añadió que no tiene constancia de ningún tiroteo anterior, ni tampoco ninguna denuncia por agresiones ocurridas dentro del local. "Fui yo quien llamé a la Policía para avisar de lo que estaba ocurriendo. En todos estos años no ha venido nadie de la asociación de vecinos a quejarse de estos supuestos problemas que genera la discoteca. Yo estoy encantado de encontrar una solución, pero no pueden atacarme de esa manera y decir que aquí hay tiroteos y apuñalamientos todos los días".

El empresario indicó que cuenta con todos los permisos en regla y que tiene licencia de sala de fiestas, la máxima que permite la ley. En su establecimiento trabajan 27 personas. "No puede jugarse aquí con el sustento de tantas personas. Tengo prevista una fiesta de Halloween y se me están cayendo las reservas de tres en tres. Si este problema existe, ¿cómo es que nadie ha venido a hablar conmigo para buscar una solución? El tiroteo ha sido algo puntual, porque dos personas se han encontrado y han tenido un enfrentamiento. Si se encuentran en un McDonald's, ¿cerramos el McDonald's?".

Carpio respondió al representante vecinal acerca de la permuta solicitada por los residentes. "Me parece muy bien, yo me voy mañana mismo, pero ¿quién me paga la inversión de 450.000 euros que he hecho yo en este local?"