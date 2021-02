La plantilla de la Policía Nacional en Sevilla se refuerza con 225 agentes

En Morón de la Frontera se han abierto 11 plazas. Este es un destino un tanto especial, pues, a pesar de no tratarse de una gran población en cuanto a número de habitantes, sí que necesita una plantilla amplia de la Policía Nacional. Esto se debe a la existencia de la prisión de Sevilla-II, que requiere continuamente de policías para realizar conducciones y traslados de presos, entre otras gestiones. San Juan de Aznalfarache recibirá ocho agentes (un subinspector y siete policías), mientras que a Camas irán otros siete (un subinspector y seis policías). Completan el reparto los seis funcionarios que se incorporarán a las plantillas de Coria del Río y Écija. En ambos casos, serán un subinspector y cinco policías.

Ya el año pasado, Interior contemplaba 231 puestos para la provincia de Sevilla. En 2021 la cifra es casi idéntica, de 225. De ellos, serán 165 los policías destinados a Sevilla capital, siempre presuponiendo que todas estas plazas se cubran y no queden desiertas. Estos puestos se reparten de la siguiente forma: 14 subinspectores, 30 oficiales y 117 policías. Como es habitual, el borrador no distingue en qué unidad ni comisaría de distrito se abrirán esas plazas.

Estas 225 plazas corresponden a las escalas de subinspección y básica, que comprende las categorías profesionales de oficial y policía raso. A este número hay que añadir el de las vacantes que se convoquen en la escala ejecutiva, en la que se incluyen los inspectores y los inspectores jefe. Para completar el mapa de los refuerzos totales que recibirá Sevilla falta por conocer el número de policías de nueva incorporación que vienen destinados a la ciudad. En los últimos años, esa cifra ha sido muy baja e incluso ha habido ejercicios en los que no ha venido a la capital andaluza ningún agente recién salido de la Escuela de Policía, situada en Ávila y donde se forman todos los miembros del cuerpo.

La CEP apunta que "es algo bueno, pero no suficiente"

El secretario general de la Confederación Española de Policía (CEP) en Andalucía, Antonio Díaz Aguilar, se mostró satisfecho con este refuerzo que está previsto para la Policía Nacional en Sevilla. Después de años en los que fue muy crítico porque no venían apenas agentes, este representante sindical considera que es una buena noticia que, por segundo año consecutivo, lleguen más de 200 agentes procedentes de otros destinos. “A pesar de ello, no es suficiente para cubrir las plantillas de las comisarías de Sevilla y la provincia, que estaban muy mermadas, y hacen falta que en los próximos años sigan llegando policías a buen ritmo”, dijo Díaz Aguilar. La necesidad es mayor ahora en tiempos de pandemia, cuando se producen más bajas por contagios o contactos estrechos con positivos, y cuando se ha obligado a cambiar los turnos de trabajo para que los policías coincidan siempre con sus mismos compañeros y no con otros.