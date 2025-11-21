La plataforma 'Sevilla se muere' protesta contra la "turistificación" de la ciudad y el exceso de veladores

La entidad Sevilla se muere, representantes vecinales y miembros de la asociación Legado Expo’92, se concentraron en la tarde de este jueves en la antigua Plaza del Pan, junto a la Iglesia del Salvador, para expresar su preocupación por la “turistificación” de la ciudad, la proliferación de veladores y el estado de conservación de varios espacios emblemáticos de la Exposición Universal de 1992 en la isla de la Cartuja. Las entidades organizadoras solicitaron nuevamente la “moratoria inmediata” de los alojamientos turísticos, así como la elaboración de un estudio que permita “la devolución progresiva del uso residencial” en determinadas zonas. En un comunicado, Sevilla se muere señaló la necesidad de “poner la lupa en Sevilla y en sus vecinos” y de “recuperar lo perdido”.

La convocatoria buscaba dar voz a diferentes sensibilidades y problemáticas para trasladarlas a las administraciones públicas, especialmente al gobierno local. Según estos colectivos, el fenómeno de la turistificación estaría vinculado también a la degradación del patrimonio histórico, tanto material como inmaterial, del patrimonio verde, y al empeoramiento en la gestión de residuos y la limpieza urbana. Los organizadores apuntan que el Casco Antiguo y sus áreas próximas se habrían convertido en un “parque temático invisible” debido a la expansión de apartamentos turísticos y hoteles, una situación que, según afirman, provoca dificultades en el acceso a la vivienda y un incremento notable de los precios tanto de compra como de alquiler.

El abandono de espacios

Asimismo, destacaron su preocupación por la evolución urbanística de la avenida de la Palmera y por proyectos que afectan a zonas como la Dehesa de Tablada, el Cortijo del Cuarto o las lagunas de Sevilla Este. En cuanto al legado de la Expo’92, las entidades denunciaron el “abandono” de espacios como el Auditorio Rocío Jurado, el Jardín Americano o los jardines del Guadalquivir, afectados en los últimos meses por varios incendios que, según señalan, contribuyen al deterioro de estos enclaves.