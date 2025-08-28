Podemos Sevilla tacha de "injusta" la nueva tasa de residuos por distritos que quiere aplicar el PP de José Luis Sanz

La líder de Podemos Sevilla y concejala en el Ayuntamiento, Susana Hornillo, ha criticado duramente la propuesta del PP sobre la tasa de residuos, calificándola de "injusta y poco eficiente", y ha reclamado que se apliquen criterios individualizados que garanticen que pague más quien más contamina. Según la dirigente, la normativa diseñada por el alcalde Sanz representa una aplicación “burda y poco trabajada” de la ley estatal, alejándola intencionadamente del principio de progresividad fiscal recogido en la Constitución Española, por lo que ha instado al gobierno municipal ha reformular la propuesta desde una óptica de respeto a la legalidad y los principios de justicia social y ambiental.

Según ha recordado Hornillo, el objetivo de esta normativa es cumplir con la ley estatal de gestión de residuos, una trasposición a su vez de la normativa europea, que obliga a todos los municipios de más de 5.000 habitantes a aprobar un sistema de pago por generación. “La ley establece que cuanto más se recicle, menos se paga. Sin embargo, la propuesta del PP no cumple con este principio, ya que no penaliza a quienes más contaminan, sino que establece una tasa variable por distritos. “Esto significa que si reciclas correctamente, pagarás lo mismo que un vecino de tu barrio que no lo hace. Con esta medida, muchos ciudadanos podrían incluso desincentivarse a reciclar, y cada año la tasa podría aumentar para todos dado que la ciudad recibirá sanciones por cada tonelada no reciclada”, ha apuntado.

En este sentido, la concejala ha abogado por un sistema lo más individualizado posible, que tenga en cuenta no solo la generación de residuos de cada hogar, sino también situaciones de vulnerabilidad social, como ingresos bajos, desempleo, familias numerosas, discapacidad o la ubicación de la vivienda a la hora de determinar el importe de la tasa. “Solo así podremos garantizar que quien recicla paga menos y quien contamina paga más, cumpliendo con la ley y fomentando una Sevilla más justa y sostenible”, ha afirmado Hornillo. Junto a ello, la edil también ha defendido la aplicación de una bonificación de hasta el 50 por ciento de la tasa a viviendas residenciales que reciclen y la exención total del impuesto en aquellos casos en los que su entrada en vigor suponga un factor extra de exclusión social.

Por último, Hornillo ha recordado también que los alojamientos turísticos, al igual que los hoteles, generan significativamente más basura, y a menudo de mayor impacto, en comparación con las viviendas residenciales debido al mayor volumen de consumo, la rotación de huéspedes y el tipo de actividades que realizan los turistas, lo que afecta a la fauna local y daña el paisaje en destinos populares, por lo que ha abogado por que la aplicación de la nueva tasa de gestión de residuos incremente su cuantía en aquellos inmuebles o establecimientos dedicados al alojamiento de turistas.