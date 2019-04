Cayetano, el policía nacional con más detenidos de España durante tres años, ha sido propuesto para varias condecoraciones. Una de ellas es el ingreso en la Honorable y Real Orden de Caballeros de San Cristóbal, una entidad que tiene su origen en la Edad Media y que reconoce la trayectoria profesional de policías y militares de España que hayan realizado intervenciones destacadas.

Otra de las condecoraciones que está a la espera de recibir es la Cruz al Mérito Policial con distintivo rojo. Esta es una de las más altas distinciones que otorga la Policía Nacional a sus agentes, que se concede a aquellos que hayan tenido una importante trayectoria o a los que hayan expuesto su vida en alguna intervención.

En el caso de Cayetano, que ha estado más de 40 años de servicio, la propuesta es por un hecho concreto. En una intervención en la barriada de la Esquina del Gato, una de las zonas más conflictivas de San Juan de Aznalfarache, fue recibido a tiros por un delincuente al que perseguía. El policía logró salvar la vida porque se refugió tras un muro.

La propuesta de esta condecoración está siendo impulsada por el Sindicato Unificado de Policía (SUP), al que este agente está afiliado desde la creación de esta central sindical. El SUP considera injusto que Cayetano no haya sido condecorado antes con la medalla roja, ya que este funcionario cuenta con innumerables intervenciones de mérito en su historial profesional.

Entre otras, fue el policía que detuvo a Manuel Saborido Portales, el Bombita, tras el asesinato de una turista en el barrio de Santa Cruz, en el año 1998. Además, fue durante tres años el policía con más detenidos de España. Participó también en una de las mayores investigaciones de la Policía contra el expolio de restos arqueológicos.

Hace unas semanas, Cayetano fue distinguido con la medalla de los Santos Ángeles Custodios. Con esta, son ya once las condecoraciones que cuenta este policía, que tiene también 110 felicitaciones públicas y un galón de méritos, obtenido tras intervenir en un atraco a una joyería de Barcelona.