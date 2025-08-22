La Policía desmantela en Écija un alijo de 200 kilos de picadura de tabaco ilegal

Agentes de la Policía Nacional y funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria han intervenido de manera conjunta en la localidad sevillana de Écija más de 200 kilos de hoja y picadura de tabaco ilegal. La mercancía fue descubierta en el interior de un vehículo.

La investigación, que ha recibido el nombre de Operación Vega, comenzó en julio cuando los agentes tuvieron conocimiento de que un domicilio deshabitado ubicado en la localidad astigitana podía estar siendo utilizado para el empaquetado de picadura de tabaco ilegal y su posterior venta al por mayor.

Las diversas gestiones llevadas a cabo por los agentes permitieron verificar la información y, poco después, el total esclarecimiento de los hechos. Es más, los investigadores sorprendieron a una persona que viajaba en un vehículo particular transportando 200 kilogramos de picadura de tabaco envasada y empaquetada para su venta. La mercancía habría alcanzado en el mercado ilícito un valor de más de 30.000 euros.

Tras estos hechos, y como el conductor no diponía de la documentación necesaria para acreditar la procedencia legal de la picadura, los agentes lo detuvieron y se incautaron de la mercancía ilícita.

Al mismo tiempo, los agentes detuvieron a un vecino de la localidad sevillana que también estaba siendo investigado por estos hechos y pusieron a los dos arrestados a disposición de la autoridad judicial junto con el material de contrabando.