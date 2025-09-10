Un policía local de Sevilla salva la vida a un bebé de siete días: "Jamás olvidaré los gritos de los padres"

Un policía local de Sevilla, Félix García, logró este martes con su pericia al volante salvar la vida de un bebé de sólo siete días. "Es un servicio que no se me olvidará en la vida, por el nivel de estrés que tenía, por ver las caras y oír los gritos de esos padres que creían que su hijo había muerto y ver al bebé amoratado y que no respiraba", explicó a este periódico el agente que protagonizó esta intervención, que se ha dado a conocer precisamente porque el padre del recién nacido, el músico Casto Domínguez, lo ha contado en un vídeo en las redes sociales.

Todo ocurrió pasadas las dos de la tarde del martes. García iba al volante de un patrullero con su compañero, el intendente Eduardo Márquez, circulando por la calle Virgen de Luján. "Al hacer el giro a Asunción vimos que salía un hombre del portal y se abalanzaba sobre el patrullero. Nos decía que su hijo no respiraba. Enseguida vimos a la madre con el bebé en brazos, que no se movía ni lloraba ni nada y se estaba poniendo morado. Habían llamado al 061 pero la ambulancia no llegaba. Había que tomar una decisión rápida y lo que hizo mi compañero fue contactar con la sala de coordinación, porque necesitábamos saber si la ambulancia estaba cerca o no antes de llevarlos nosotros al hospital".

En el 061 no hubo respuesta y los policías no lo pensaron más. "Les dijimos que se montaran atrás y nos dirigimos al Hospital Infantil, en el Virgen del Rocío. Yo no he conducido así en toda mi vida. Llevo 13 años en la Policía Local y hemos participado en numerosos servicios, con persecuciones y situaciones arriesgadas, pero nunca estaba en juego la vida de un bebé de siete días. El tráfico estaba colapsado, era hora punta. Circulé todo el rato por el carril contrario y haciendo ráfagas de luces. Los conductores nos ayudaron y se fueron apartando. Llegué a ponerme en la Palmera a una velocidad por la que se circula en autovía".

Mientras, el compañero iba avisando al hospital para que se preparara todo. En cuestión de segundos, el patrullero llegó al Hospital Infantil. "Creo que tardé menos de un minuto en todo el trayecto, no lo sé con exactitud, a mí desde luego se me hizo eterno. En un momento escuché a los padres gritar pensando que se había muerto. Jamás olvidaré esos gritos". Metieron al niño en el hospital, lo entubaron y le pudieron quitar la obstrucción que tenía. A los pocos segundos rompió a llorar. "Cuando lo escuché llorar, hasta me mareé. Del bajón que me dio tras el subidón tan grande durante el trayecto. El equipo del Hospital Infantil es maravilloso e hizo un gran trabajo. Todo salió bien".

Lo cuenta emocionado, porque es padre y se puso en la piel del matrimonio. "Iban atrás sin cinturón, podríamos haber tenido un accidente y hubiera sido peor. De hecho, apenas he podido dormir durante la noche. Pero se alinearon los astros y salió bien. Tenemos una formación en conducción, pero hay muchos factores externos que podían haber complicado la situación. Nunca se me olvidará lo vivido", dice este agente, que piensa en los próximos días visitar al bebé en su casa y darle un abrazo a los padres.

Este policía local accedió a la entrevista después de que el padre publicara el vídeo. Esta intervención palia un poco la difícil situación personal por la que está atravesando, pues es de la promoción que tiene que repetir las oposiciones por orden judicial. De hecho, está en Triana de forma provisional pues su destino es el distrito Macarena, pero por recomendación médica cambió de lugar de trabajo. Hoy, asegura que siente una "satisfacción enorme".