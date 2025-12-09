Los policías locales de Sevilla aceptan la propuesta del alcalde para trabajar en Navidad

Los policías locales de Sevilla aceptaron este martes la propuesta del alcalde de la ciudad, José Luis Sanz, para trabajar en Navidad. Los agentes tomaron esta decisión en el marco de una asamblea del sindicato mayoritario en la plantilla, el Sppme, celebrada a mediodía en la Jefatura del cuerpo, en la Ranilla, en la que también estuvieron invitadas otras organizaciones como CSIF y SPLS. El plan de Navidad será el mismo que marca el calendario vigente, del año 2004, pero con ligeras modificaciones en cuanto a los turnos y en la actualización de las cantidades a percibir por los trabajos en festivos.

El plan arrancará el 19 de diciembre y terminará el 6 de enero. Esta era la propuesta que ofreció el pasado viernes el alcalde a los sindicatos, en una reunión que mantuvo con ellos en el Ayuntamiento de Sevilla, después de que rechazaran un primer planteamiento, más prolongado en el tiempo que el que finalmente se llevará a cabo. Los agentes trabajarán en turnos divididos de la siguiente forma: dos tercios de la plantilla los días laborables y un tercio los festivos. De esta forma, el Ayuntamiento espera poder cubrir con garantías todos los servicios de las fiestas navideñas.

Los policías se negaron a realizar más servicios extraordinarios fuera de este plan, así como a trabajar de forma voluntaria en caso de que así lo pida la Jefatura, como ya ha ocurrido en otras ocasiones recientemente. Es decir, si en días clave como el de la Cabalgata de los Reyes Magos, la Jefatura pide voluntarios para reforzar el servicio, los policías se negarán a engrosar el dispositivo existente, que tendrá que ser el que marca el calendario vigente. Igualmente, votaron que no harán más horas extras ni productividades a partir del próximo 7 de enero, una vez acabado el plan. La propuesta del alcalde se debatirá hoy miércoles en una mesa de negociación con los sindicatos y, si se termina aceptando en este encuentro, se llevará al pleno del 18 de diciembre. El día siguiente entrará en vigor el plan.

Ese mismo día, el alcalde firmará un decreto para desactivar el plan de emergencias de la ciudad en su nivel 1, una medida que impuso el propio José Luis Sanz para tratar de forzar a los policías a trabajar y de sacar entre 400 y 500 agentes cada día. Sin embargo, en los últimos fines de semana ha habido muy pocos policías, que se han ausentado del servicio alegando causas médicas o falta de notificaciones. El pasado fin de semana hubo muy pocos policías trabajando, lo que motivó que no se pudieran cubrir varios eventos previstos. En la tarde del domingo hubo sólo 12 agentes disponibles para el trabajo de calle en toda la ciudad. Por las noches tampoco se montaron controles de alcoholemia, en unas fiestas especialmente conflictivas en cuanto al consumo de alcohol. La situación se antoja similar para el próximo fin de semana, el del 13 y el 14 de diciembre, que será el último fuera del plan de Navidad.

A pesar de que el alcalde conseguirá sacar adelante su propuesta, urge una revisión del modelo de Policía Local, que cada año requiere un mayor gasto en productividades. En 2025, la partida de 17 millones de euros, una cifra récord, se agotó en apenas cinco meses. El año terminará con más de 30 millones de euros gastados en este concepto, lo que ha motivado un duro informe de la intervención municipal, que pone en duda la legalidad de estos pagos.

Fue precisamente este motivo el que llevó al alcalde a presentar un plan inferior al que proponían los sindicatos. Sanz estableció el límite de gasto en los 5,6 millones de euros, mientras que los sindicatos pedían unos ocho. Finalmente, el gasto será inferior al previsto, al tener una duración inferior porque ya han transcurrido varias semanas en los que no ha estado vigente.

Los sindicatos se han dividido acerca de la propuesta de José Luis Sanz. Mientras que el mayoritario, el Sppme, la ha aceptado, CSIF mostró su rechazo a la misma. Ambas organizaciones sí explicaron que continuarán con sus protestas una vez que pase la Navidad. El año 2026 se antoja como caliente tras este conflicto de la Policía Local, uno de los más intensos de los últimos años.

En el trasfondo del mismo, está el hecho de que la mayoría de los agentes todavía no ha cobrado sus productividades de las fiestas mayores y de la cumbre de la ONU y las horas extra de los siguientes fines de semana. De haber llegado con los cobros al día, probablemente el acuerdo se hubiera dado mucho antes.