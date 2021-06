866 policías nacionales velarán por la seguridad de la Eurocopa en Sevilla

Un amplio despliegue de 866 agentes pertenecientes a unidades especializadas, a los que hay que sumar los policias adscritos a la Comisaría Provincial de Sevilla, se desplegará por la capital sevillana para garantizar la seguridad de este evento deportivo de repercusión mundial. El director de la Policía Nacional, Francisco Pardo, destacó en la presentación que este cubre "desde el cielo hasta el subsuelo". Gran parte de los efectivos son agentes especializados en seguridad ciudadana, siendo las Unidades de Intervención Policial (UIP) las principales responsables de garantizar el correcto desarrollo de los actos y la seguridad de los asistentes. Su experiencia adquirida tras el trabajo diario en dispositivos de seguridad de partidos de alto riesgo la han convertido en un referente a nivel internacional.

Junto a ellos se desplegarán agentes de las Unidades de Prevención y Reacción (UPR); equipos de Guías Caninos con perros adiestrados en la localización de artefactos explosivos; agentes especializados de la Sección de Subsuelo/Protección Medioambiental con requisas periódicas en zonas calientes; agentes de la Sección de Caballería con labores preventivas en grandes espacios; o el Servicio de Medios Aéreos para control aéreo y emisión de imágenes en tiempo real a los centros de control y supervisión establecidos. Todos ellos contarán con el apoyo de agentes adscritos a la Oficina Nacional del Deporte de la Policía Nacional, que actúa como Punto Nacional de Información de Fútbol de España para toda Europa.

#Seville is a wonderful city, which is worth enjoying during the #EURO2020 championshipDo not wait any longer to reserve accommodationAny tricks to prevent being a victim of #fraud?-Check the comments-Do not trust unrealistic bargains#Do not get cheated pic.twitter.com/3vAPazCnw9