Preocupación en la US por la prohibición de Trump de matricular a estudiantes extranjeros en Harvard

La Universidad de Sevilla (US) califica como “inadmisible” el anuncio hecho por el gobierno de Estados Unidos de prohibir la Universidad de Harvard matricular a estudiantes extranjeros. Así lo ha expresado la vicerrectora de Proyección Institucional e Internacionalización de la US, Carmen Vargas, quien ha recordado que “las universidades, por su naturaleza, son instituciones abiertas al mundo”.

“Es un freno a la captación de talento, una afrenta a la autonomía universitaria y, desde luego, una injerencia a la autonomía universitaria”, ha añadido Vargas, quien defiende que “la Ciencia no debe tener fronteras”.

La US, gracias a su afiliación al Real Colegio Complutense de Harvard, ofrece a su personal docente e investigador (PDI), estudiantes de doctorado y egresados la oportunidad de optar a becas para estancias de investigación o programas de posgrado en esta institución académica estadounidense. Solo cinco universidades de España tienen este tipo de acuerdo con Harvard: Madrid, Alcalá, Valencia, Sevilla y Oviedo. Gran parte de los beneficiados de estas becas termina siendo profesores en las universidades de partida, asegura la vicerrectora de la Hispalense.

En lo que se refiere a estudiantes, es un programa muy selectivo, en el que se sufragan sus estudios de máster o doctorado completo en la universidad de EEUU. Por ello, el número de estudiantes de la US que cada año disfruta de este programa es reducido y no suele superar los dos participantes. También el personal investigador puede acceder a diversos programas para desarrollar sus estudios en Harvard. “No sabemos cómo va a afectar esta medida a los investigadores”, alerta Vargas.

La US no ha recibido por el momento ninguna comunicación oficial desde la Universidad de Harvard. De hecho, hace unas semanas representantes de la US visitaron el campus estadounidense con motivo del 35 aniversario del Real Colegio Complutense en Harvard y fueron recibidos por su rector, lo que muestra las buenas relaciones académicas que se mantienen con la institución. “Es una cuestión imprevista y tenemos que profundizar en las posibles consecuencias”, subraya Vargas, que confiesa que “estamos muy preocupados”.

Programas de la US en Harvard

Existen diversas oportunidades para profesores, investigadores y estudiantes de doctorado que deseen llevar a cabo algún proyecto de investigación o estudiar un posgrado en la Universidad de Harvard. Cada una de ellas varía en función del perfil del solicitante y del objetivo de su estancia.

Postdoctoral Research Fellowships (RCC 2+3) : beca posdoctoral de dos años en Harvard seguida de un contrato retorno de tres años en la Universidad de Sevilla con funciones docentes e investigadoras. La convocatoria está destinada a estudiantes de Doctorado que hayan leído su tesis recientemente .

: beca posdoctoral de dos años en Harvard seguida de un contrato retorno de tres años en la Universidad de Sevilla con funciones docentes e investigadoras. La convocatoria está destinada a . Faculty Research Fellowships : estancias de investigación financiadas en la Universidad de Harvard o instituciones afiliadas, de 2 a 11 meses de duración a tiempo completo, entre septiembre y julio. Dirigidas a profesores (Catedráticos, Titulares, Contratados Doctores y Ayudantes Doctores) .

: estancias de investigación financiadas en la Universidad de Harvard o instituciones afiliadas, de 2 a 11 meses de duración a tiempo completo, entre septiembre y julio. Dirigidas a . Travel Grants for Short-term funded visits : bolsas de viaje para estancias cortas, de entre cuatro y seis semanas, entre septiembre y julio. Este programa proporciona financiación a profesores (Catedráticos, Titulares, Contratados Doctores y Ayudantes Doctores) para realizar colaboraciones especificas con profesores o grupos de investigación de la Universidad de Harvard o instituciones afiliadas.

: bolsas de viaje para estancias cortas, de entre cuatro y seis semanas, entre septiembre y julio. Este programa proporciona financiación a para realizar colaboraciones especificas con profesores o grupos de investigación de la Universidad de Harvard o instituciones afiliadas. Short non-funded visits : estancias breves (un mes) dirigidas a doctorandos y profesores (Catedráticos, Titulares, Contratados Doctores, Ayudantes Doctores y Profesores Asociados) que ya cuentan con su propia financiación.

: estancias breves (un mes) dirigidas a (Catedráticos, Titulares, Contratados Doctores, Ayudantes Doctores y Profesores Asociados) que ya cuentan con su propia financiación. Harvard Graduate Degree Students Scholarships: para estudiantes de posgrado que quieren estudiar en cualquiera de las escuelas superiores o profesionales de Harvard. Esta ayuda es parte de los programas que Harvard tiene para estudiantes internacionales que quieren estudiar un máster o posgrado en sus instalaciones. Ofrece oportunidades de formación a dicho nivel. Esta ayuda puede durar un año académico o más, dependiendo de una renovación anual si se demuestra un progreso satisfactorio.

EL RCC-Harvard

El Real Colegio Complutense en Harvard (RCC, RCCHU) es un centro español afiliado a la Universidad de Harvard desde 1990. Se trata de una institución sin ánimo de lucro, cuyo objetivo es fomentar y promover una cooperación e intercambio académico, científico y cultural entre la Universidad de Harvard y el Sistema Español de Educación Superior, con el desarrollo de actividades en cada ámbito del triángulo de conocimientos.

El acuerdo original entre la Universidad de Harvard y la Universidad Complutense de Madrid se renovó en 2009. Y, posteriormente, el RCC ha ido incorporando otras universidades asociadas. Entre ellas figura la Universidad de Sevilla, que se adhirió a él en 2015. El RCC diseña, implementa y apoya puentes de conocimiento entre Harvard y las universidades asociadas a través de una variedad de proyectos y programas de Investigación.

Cada año el RCC organiza conferencias y actividades en las distintas áreas de investigación, abiertas al público académico e impartidas fundamentalmente por los propios becados del Real Colegio Complutense, cuya finalidad principal es el intercambio científico entre los investigadores y colaboradores del Real Colegio, la Universidad de Harvard, las instituciones participantes en el programa, y la sociedad en general.