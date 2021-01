Espadas aprueba los presupuestos de 2021 con el apoyo de C,s y la abstención de Adelante

Los presupuestos municipales de 2021 de la ciudad de Sevilla, que Ciudadanos ha calificado como el presupuesto de la ampliación del tranvía, han salido adelante este martes con el apoyo de los ediles del grupo naranja (C's), la abstención de Adelante (IU y Participa Sevilla) y el voto contrario de PP y Vox tras un pleno extraordinario de algo más de una hora de duración donde no faltaron flechas dirigidas al adversario con frases de poetas, de obras de Shakespeare, del presidente andaluz Juanma Moreno Bonilla y del ex dirigente de C's y ahora abogado Albert Rivera.

Ciudadanos señala que estas son las cuentas de la ampliación del tranvía y su portavoz Pimentel pide a Adelante Sevilla que retire el recurso contrario a la ampliación

Su montante económico consolidado se eleva a 1.013 millones de euros y sus inversiones totales en la ciudad a 92,3 millones de euros, según detalló la concejal Sonia Gaya, teniente de alcalde de Hacienda y Administración Pública. Recogen además 25 millones de euros para los sectores afectados por esta crisis, a través de la reducción de tasas y de medidas incorporadas en las áreas de Economía, Comercio, Modernización, Cultura o Turismo.

Espadas, para quien estos presupuestos son "más sociales que nunca", esperaba que al menos el PP se abstuviera para no bloquear las cuentas y considera el voto negativo de los diez concejales del PP y Vox una estrategia política que en realidad es "el rechazo de un grupo político con dos siglas distintas". “Es un presupuesto social, inversor, comprometido con la reactivación económica y que da respuesta a los sectores económicos más afectados por la crisis sanitaria", dijo.

Al portavoz del PP Beltrán Pérez le acusa de mantenerse en un ambiente "bélico o prebélico" más teatral que real. El alcalde ha reprochado al PP su rechazo total a las cuentas y no entiende qué es lo que ve mal del proyecto cuando la inversión en políticas sociales es de 79,5 millones, "frente a los 52 millones que se gastaba el PP cuando Zoido acabó su mandato en 2015".

En referencia a VOX, Espadas no ocultó que hay "un abismo" de separación con el PSOE cuando Vox critica inversiones que considera de "ideología" y no le admite que critique la deuda de este Ayuntamiento cuando se ha reducido a la mitad desde que inició su mandato. Según datos del gobierno local, con Zoido en diciembre de 2014 estaba en 430 millones y en diciembre de 2021 está previsto que se coloque en 220 millones. La reducción de la deuda será pues de 210 millones.

A Adelante, el alcalde le agradece la abstención porque eso supone no bloquear el presupuesto, y a Ciudadanos la elogia "la lealtad" del apoyo a las cuentas por "la altura de miras" y que haya cambiado a una "oposición inteligente, que es la que esperan los ciudadanos, y no una oposición al uso".

Desde Ciudadanos, su portavoz Álvaro Pimentel criticó a los grupos que no apoyan abiertamente el presupuesto y les pidió que reconsideren su postura. Defendió que el presupuesto de 2021 será el salvavidas que necesita Sevilla para iniciar la urgente reactivación económica y social.

A Adelante Sevilla, Pimentel le ha pedido que retire el recurso que presentó contra la ampliación del tranvía ya que apoya estas cuentas con su abstención. Y al PP le acusa de hacer lo mismo, con su voto contra los presupuestos, que el Gobierno andaluz del PP y Cs reprocha al PSOE en el Parlamento.

Los argumentos de PP, Vox y Adelante

PP y Vox presentaron sendas enmiendas a la totalidad que fueron rechazadas. El portavoz del PP, Beltrán Pérez, y su edil Rafael Belmonte, han argumentado el voto negativo en que la inversión pública no ha aumentado pese a la crisis económica del covid-19 y sigue siendo de 92 millones este año, al igual que en 2020, y en que no se basa en las rebajas fiscales reclamadas por los populares. "Es el presupuesto del año pasado para una situación extraordinaria. Necesitamos un presupuesto anticovid y apostar por salvar la economía. Ahí no está el presupuesto".

Desde Vox, su portavoz Cristina Peláez, ha explicado su voto negativo en que con el nuevo presupuesto se "despilfarran 25 millones de euros en cuestiones del todo prescindibles, ideológicas" y "no pone al sevillano, sobre todo a los que peor lo están pasando, en el centro de todo".

Llama la atención que Vox incluye entre esas cuestiones prescindibles e ideológicas la cooperación al desarrollo, la memoria histórica, el género, los talleres de distrito y la participación ciudadana.

Desde Adelante Sevilla, su portavoz Daniel González Rojas y la portavoz adjunta Susana Serrano han defendido la abstención por "seriedad y coherencia" al lograr acuerdos con el gobierno local en algunas cuestiones y acusó a Ciudadanos de sumisión a la hora de pactar las cuentas ("su única línea naranja es un sí, buana", dijo) y de no pedir nada a cambio.

Adelante ha pactado que se acepten alegaciones del plan Respira de restricción al tráfico privado y medidas de sostenibilidad ambiental en el casco histórico y Triana y que sus medidas sean extensivas "a los barrios", y mejora en las medidas sociales de atención ante esta crisis, entre otras cuestiones.

El Consejo Económico y Social de Sevilla (CESS) ha valorado esta semana el "carácter social" de las cuentas pero echa en falta "un mayor esfuerzo en el capítulo de inversiones" y señala la "insuficiente ejecución" de los presupuestos anteriores.

El detalle de las cuentas de 2021

El presupuesto municipal del Ayuntamiento de Sevilla, de 1.013 millones de euros, incluye unas inversiones cercanas a los 92,3 millones de euros. El gasto de personal asciende a 551,8 millones de euros, lo que supone un 56% del total, un 1,6% más respecto al año pasado. En este concepto está la subida salarial de los funcionarios del 0,9% aprobada a nivel estatal.

En políticas sociales y de inserción laboral se destinan 89 millones de euros.

Las cuentas recogen además 25 millones de euros para los sectores afectados por esta crisis, a través de la reducción de tasas y de medidas incorporadas en las áreas de Economía, Comercio, Modernización, Cultura o Turismo.

Entre las iniciativas destacan nuevas convocatorias de ayudas extraordinarias para gastos de autónomos y micropymes, a las que se destinarán 1,8 millones; la creación de una plataforma de comercio electrónico para los mercados de abastos, a la que se destinarán 500.000 euros; el impulso a la nueva plataforma para la gestión integral del servicio del taxi, que contará con 542.000 euros tras años y años de reivindicación de la misma; y una nueva inversión en parques empresariales, por importe de un millón.

El área de Turismo contará con 6 millones de euros con prioridades como la promoción de la ciudad y la nueva marca Sevilla y la Cultura dispondrá de 11,2 millones de euros, entre otros aspectos.

Emvisesa funcionará con 15,3 millones de euros; Urbanismo con 31,4 millones de euros, el Ayuntamiento con 28 millones; el Instituto Municipal de Deportes (IMD) con tres millones; Tussam con 7,7 millones de euros y Lipasam con 4,6 millones para nuevas medidas.