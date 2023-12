La primera noche de los nuevos serenos en Sevilla

El Ayuntamiento de Sevilla eligió la noche de este jueves, justo cuando se cumplían cuarenta años del histórico 12-1 de España a Malta en el Benito Villamarín, para estrenar uno de los proyectos estrella del gobierno presidido por José Luis Sanz, el de los serenos, ahora llamados agentes cívicos nocturnos. Veinte personas recorrerán cada noche las calles del centro de la ciudad (en principio, ya se verá si se amplía después a los barrios), para alertar de cualquier posible incidencia que surja, desde un robo hasta el acompañamiento a una persona mayor. Caben en sus funciones una amplia gama de casuísticas que cada noche pueden generarse en el corazón de una gran ciudad.

El alcalde quiso acompañar a los nuevos serenos en su primera ronda, con un paseo con todos ellos desde el Ayuntamiento hasta la calle Francos, donde se entrevistaron con varios comerciantes. Fue precisamente esta una de las vías más afectadas por la oleada de robos del pasado verano. Dijo Sanz que con esta puesta en marcha "el casco histórico tendrá una mayor seguridad y los vecinos se sentirán más acompañados".

En un principio, el proyecto estará vigente hasta el mes de septiembre, pero la intención del alcalde es que "funcione y se haga imprescindible en el centro, de forma que se pueda ampliar en el tiempo y también a muchos más barrios en los que se demanda esta figura". "Espero que los vecinos estén contentos y se sientan acompañados", apuntó el regidor. "Y no sólo los vecinos, pues también los comerciantes lo han demandado mucho porque ven que estas zonas se quedan muy solas por la noche".

Los coordinadores del servicio son José María Roncero Ros y Mariló Montalvo. "Nuestras funciones son las de ayudar y dar información al ciudadano en cualquier cosa que necesite, así como ser visibles para disuadir cualquier tipo de problema", indicaron los responsables, que añadieron que están en contacto con la Policía y coordinados con el Cecop.

Para facilitar el trabajo y la vigilancia, el centro se ha dividido en 12 sectores, en casi todos los cuales habrá una pareja de serenos. Todos los miembros de este nuevo cuerpo cívico han entrado en él a través de un programa de empleo, "que nos ha ayudado mucho, no sólo para encontrar un empleo estable, sino también a nivel formativo para crecer profesional y laboralmente". "Hay perfiles de todo tipo. Estamos muy felices, pues es una experiencia nueva, un reto, y no hay cosa más bonita que cuidar esta ciudad tan bonita que es Sevilla".

Realizarán su labor en parejas mixtas de mujeres y hombres. Todos son parados de larga duración, de más de 45 años, y la selección se ha realizado mediante un proceso de oferta genérica por el SAE. El horario previsto será de 23:00 a 6:00 de lunes a domingo, transitando el casco histórico de la ciudad, que se ha dividido en los siguientes distritos censales: Alfalfa, Arenal, Encarnación-Regina, Feria, Museo, San Bartolomé, San Gil, San Julián, San Lorenzo, San Vicente, Santa Catalina y Santa Cruz.

La actividad de los agentes cívicos se centrará en servicios de ronda discontinua, consistentes en la visita intermitente y programada a los diferentes lugares, calles y plazas objeto de atención. Estos agentes cívicos han recibido formación de diferentes protocolos de actuación por parte del Cecop y Protección Civil.

Las funciones principales que desarrollarán serán de información, sensibilización y promoción del civismo, con objeto de fomentar la buena convivencia y respeto entre la ciudadanía, así como el buen uso de los bienes públicos y privados de la ciudad. Con ellas se pretende ayudar a la ciudadanía en el uso de sus derechos y deberes en relación a las normas de urbanidad.

Estas funciones de los agentes cívicos se encuadrarán en la ordenación de la convivencia ciudadana y los usos del espacio público sin que supongan una función de protección de personas y bienes ante peligros, sino una gestión del espacio público, por lo que no requiere de personal de seguridad. Su presencia contribuirá a dar una mayor sensación de tranquilidad a la ciudadanía y tendrá como función muy relevante la detección de situaciones problemáticas de diversa índole y origen, permitiendo al Ayuntamiento poner en marcha los mecanismos adecuados para resolverlas.

En ningún caso, apuntan fuentes municipales, se produce una situación de solapamiento o intromisión en las funciones de seguridad. La delimitación de sus funciones, y que no podrán realizar, son las recogidas en la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, que corresponden a los cuerpos de policías locales. En caso de conflicto, no se podrá intervenir, dando aviso inmediato a las fuerzas de orden público. No se trata de una figura de intervención directa, sino esencialmente de presencia, de detección de situaciones y de aviso y comunicación a aquellos a los que les corresponden las funciones de seguridad.

Se recogerán en un boletín diario las incidencias con las que se han encontrado durante el servicio, que pueden acompañarse de material como fotografías o filmaciones digitales. Al no ser agentes de autoridad sus declaraciones recogidas documentalmente no gozan de presunción de certeza, pero permitirá al Ayuntamiento poner en marcha los mecanismos adecuados para a futuro evitarlas o resolverlas.