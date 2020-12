El 27 de diciembre de 2020 pasará a la historia como el día en el que comenzó la vacunación contra el Covid-19 en España. Un día para la esperanza, marcado para muchos como el principio del fin de la pandemia. Elena Salamanca es médico especialista en Medicina Interna y Microbiología y forma parte de la unidad de Enfermedades Infecciosas del Hospital Virgen Macarena, la planta Covid del centro. Durante diez meses ha sido una de las sanitarias en primera línea de batalla contra el coronavirus y hace 48 horas que se convirtió en historia viva de esta crisis al formar parte del primer grupo de 50 profesionales del equipo Covid del hospital que dan el pistoletazo de salida a la vacunación en los centros sanitarios de Sevilla.

"La verdad es que me siento muy afortunada. No tenía ninguna duda en que me iba a vacunar por lo que en cuanto me llamaron para ofrecerme la posibilidad no tuve nada que pensarme. Ser inmune es la única solución para acabar con esta pandemia y para ello o te infectas, lo cual ya hemos visto el coste altísimo en vidas que tiene, o te vacunas. No hay más caminos", expresa la sanitaria un día después de haber sido inoculada con el fármaco de Pfizer.

El Hospital Virgen Macarena se convirtió el pasado domingo en el primer centro sanitario que vacuna a sus profesionales en primera línea de batalla contra el Covid. Fueron pasadas las 15:00 horas cuando la llegada de las dosis al centro inauguraba un momento histórico y esperado por todos aquellos que llevan diez meses de duro trabajo. Siguiendo un plan de priorización elaborado por los servicios de Medicina Preventiva y de Salud Laboral en consonancia con la Dirección del centro, y siguiendo las directrices marcadas por el Ministerio de Sanidad, los profesionales de Urgencias, UCI, plantas Covid o laboratorio de Microbiología, entre otros, fueron los primeros seleccionados para la inoculación de la primera remesa recibida. Según el mismo plan, los profesionales serán convocados cada día en función de las dosis de las que disponga el centro hasta completar la totalidad de la plantilla de especialistas dentro de este primer cupo de prioridad.

Este ha sido el momento histórico, esperado por todos, en el que la #VacunaCovid10 ha entrado por las puertas del @HUVMacarena Recibida por el DG @MiguelColmener9, el Dir de #Enfermería, #JesúsCárcamo, y el responsable de #VigilanciadelaSalud @FcoZarallo pic.twitter.com/fk4AU8U5vq — Hospital Macarena (@HUVMacarena) December 27, 2020

La vacuna llega como un soplo de esperanza para una sociedad duramente golpeada, que vio cómo también caían sus soldados más eficaces, los sanitarios. Una guerra entre fiebres, toses, dolores y, en los peores casos, neumonías que también a ellos les ha llegado a costar la vida.

Movida por todo ello, la doctora Salamanca califica como "muy emocionante" el momento concreto del pinchazo en el que, señala, fue invadida por una "tormenta de pensamientos". "Piensas en los pacientes que se te han ido. Las situaciones vividas. Familias que ya se han roto. El sufrimiento, la rabia, la impotencia, la tristeza de todos los compañeros que nos dedicamos a esto, por la altísima mortalidad entre los pacientes… Pero, por otro lado, se te suma el júbilo interno de pensar que por suerte en mi centro hemos llegado a este punto sin lamentar la pérdida de ningún compañero, y eso, algo contrarresta la frustración", manifiesta.

La médico asegura sentirse "muy bien" tras las primeras 24 horas de haber sido vacuna, con una "mínima sensación como de agujetas" en la zona del pinchazo. No obstante, no oculta ser consciente de los posibles contratiempos que puedan surgir. "Seguro que habrá eventos no deseados relacionados con la vacunación. Se han descrito ya en los ensayos clínicos realizados. Fundamentalmente se habla de cefalea, dolores musculares y articulares, fiebre… En mi opinión no dejan de ser aspectos relativamente esperables, y muchos de ellos, signos de que tu sistema inmune se ha puesto a trabajar fabricando anticuerpos", concreta y añade: "Para todos ellos la Agencia Española del Medicamento (AEMPS) ya dispone de una plataforma de notificaciones como se hace para cualquier fármaco o producto sanitario, lo cual permite una vigilancia en tiempo real".

Desde el punto de vista clínico, los sanitarios depositan todas sus esperanzas en que el fármaco desarrolle inmunidad en toda aquella persona que se lo inyecte a fin de poder conseguir "la protección colectiva". Para Salamanca, esa inmunidad individualizada funcionará como una especie de "pequeños cortafuegos", que "sumados todos acabarán consiguiendo que el fuego no tenga más escapatoria y termine apagándose".

No obstante, advierte, y pese a la euforia del momento, todavía no se puede bajar la guardia. "Hay que seguir con mucha cautela y seguir siendo responsables. Haciendo una comparación con el atletismo, esto es sólo la campana que suena avisando de la última vuelta, pero aún hay que correr esa última vuelta con todas sus curvas y si te confías te pueden alcanzar los rivales o las lesiones antes de llegar a meta", explica.

Sobre la nueva cepa, detectada ya en Andalucía con cinco casos confirmados, aunque, de momento, ninguno en Sevilla, la profesional hace un llamamiento a la tranquilidad. "De momento no estamos asustados", afirma. La médico subraya que, con una "escasa información científica de calidad", no se ha demostrado que se trate de una mutación del virus más virulenta. Es más, explica que el hecho de que sea más contagiosa, como parece ser que sí se ha constatado, "puede ser a expensas de que pierda otros genes como, por ejemplo, el de la mayor virulencia".

La vacunación continúa hoy

Por su parte, la delegada territorial de Salud de la Junta de Andalucía, Regina Serrano, compartió ayer ese llamamiento de los profesionales a la población sevillana para que acudan a vacunarse "sin miedo" cuando sean llamados, al tiempo que insistió en que "no se debe bajar la guardia porque el virus sigue estando".

Un día después del inicio de la campaña de vacunación en la provincia y tras haberse suministrado las primeras dosis de Pfizer a residentes del centro de mayores Heliópolis y Beato Juan Grande y a los profesionales del Hospital Virgen Macarena, la delegada valoró el momento actual como "un tiempo de esperanza". Serrano se mostró positiva y señaló que "conforme vayan llegando vacunas se irán administrando siguiendo las pautas del Ministerio y de la Unión Europea". " Estamos en el principio del fin, pero no podemos relajarnos", añadió.

El proceso de vacunación en residencias y personal sociosanitario y sanitarios de primera línea contra el Covid continúa hoy en la provincia. Estas primeras dosis se complementarán con repartos semanales por parte de la farmacéutica hasta alcanzar las 868.725 dosis previstas para Andalucía en las próximas 12 semanas.