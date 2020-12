Así estrena Sevilla la campaña contra el Covid: una vacuna esperada y sigilosa

El mismo ruido que el de una aguja traspasando la piel hicieron ayer la llegada de las primeras dosis de la vacuna contra el Covid-19. El silencio y el frío fueron protagonistas en las residencias públicas Heliópolis y Beato Juan Grande, las debutantes en este histórico proceso en la provincia de Sevilla. En estas dos residencias, que estuvieron a puerta cerrada durante la primera jornada de inmunización, se comenzaron a vacunar desde ayer domingo tanto a los ancianos residentes como al personal sociosanitario que trabaja en ellas.

La primera en hacerlo fue Isabel, una mujer de 72 años de la residencia helipolitana. Tras ella, sus compañeros y los trabajadores del centro. Melchor, otro residente de 65 años natural de la localidad onubense de Minas de Riotinto, sí rompió el mutismo del primer día de vacunación: "Esto es algo que es bueno para todo el mundo, para que no se contagien unos a otros, siempre que no haga efecto y no haga daño, y esperamos que sea por el bien del todo el mundo". Francisco, de 74 años y también habitante del hogar para mayores, pidió que todo el que pueda se vacune también, indicando que esta "muy contento y seguro de que va a funcionar" la vacuna, para añadir que, de toda su familia, le ha dicho a su hermano "que vive en San Juan de Aznalfarache, que me voy a vacunar, y espero que él también se vacune".

No sólo fue a parar la vacuna a los usuarios. María Luisa, una de las responsables de la limpieza del edificio, pidió también que las personas que puedan se vacunen, para proteger "a mayores como los que nosotros cuidamos", además de felicitarse de que en esta residencia de ancianos no se han dado casos graves de coronavirus. 60 serán los vacunados en esta residencia entre usuarios y trabajadores, y a todos se les ha pedido simplemente que no consuman alcohol en las horas previas y que estén atentos a cualquier reacción que les pueda dar la vacuna en los próximos días. Las dosis también llegaron al Hospital Virgen Macarena, donde varias enfermeras fueron vacunadas, tal como mostró la Consejería de Salud a través de algunas imágenes. La primera fase de inyecciones también abarca al personal sanitario que está en contacto directo con el casi centenar y medio de contagiados que luchan contra la pandemia en los centros sanitarios de la capital andaluza.

En Sevilla serán 31 los puntos de vacunación en esta primera fase del proceso, que tendrá una duración de 12 semanas. Sevilla capital contará con dos equipos móviles y dos equipos de Primaria en el autocovid del Hospital Militar; en el Distrito Aljarafe-Sevilla Norte serán cinco los equipos móviles y dos en los centros de salud de Mairena del Aljarafe y San José de la Rinconada; en el Área Sanitaria Este Sevilla habrá tres equipos móviles, dos equipos en centros de salud (Estepa y Virgen del Valle) y uno en el Hospital de Osuna; en el Área Sur, tres móviles y dos en centros de salud (Don Paulino y Nuestra Señora de las Nieves); tres equipos en el Hospital Virgen del Rocío; dos, en el Macarena, y uno en los hospitales San Juan de Dios, Écija, Utrera y Morón.