Las principales infracciones al volante en las carreteras sevillanas

Conducir a toda velocidad no es el único motivo por el que pierden puntos en su carné de conducir los sevillanos. Aunque no levantar el pie del acelerador se ha convertido en la infracción de tráfico por excelencia en las carreteras sevillanas, conducir mientras se usa el teléfono móvil o tras haber consumido alcohol también se encuentran entre las principales causas de las sanciones recibidas por los conductores sevillanos.

Según los datos facilitados por la Jefatura Provincial de Tráfico, las principales sanciones que supusieron la pérdidas de puntos del carné fueron en su mayoría, precisamente, las relacionadas con la velocidad. Así, del total de 23.099 infracciones graves cometidas en carretera por distintos motivos entre enero y junio, casi el 43% se corresponden con el exceso de velocidad. Los sevillanos perdieron 23.330 puntos por este motivo, siendo la detracción de 2 puntos la sanción más común -pudiéndose retirar por este motivo un máximo de 6 puntos. Le sigue el uso del teléfono móvil con 3.847 sanciones que supusieron la retirada de 11.541 puntos. También destacan el consumo de alcohol con 2.938 sanciones y la detracción de 13.338 puntos y las infracciones por circular sin llevar puesto el cinturón de seguridad o el adecuado sistema de retención infantil. Estos delitos han supuesto la retirada de 7.937 puntos a través de las 2.646 sanciones interpuestas.

Más de 21.926 conductores perdieron entre enero y junio 72.167 puntos del carné

El resto de causas por las que los conductores sevillanos pierden más puntos del carné son, por orden decreciente: no respetar los semáforos en rojo (1.505 sanciones y la retirada de 6.020 puntos); el consumo de drogas (447 sanciones y 2.682 puntos); saltarse las señales de stop (377 sanciones y 1.508 puntos); circular en moto sin usar casco (261 sanciones y 783 puntos); conducción temeraria (215 sanciones y 1.290 puntos); circular sin carné o sin la licencia adecuada al tipo de vehículo (184 sanciones y 736 puntos); no respetar la prioridad de paso (84 sanciones y 336 puntos); adelantamientos (37 sanciones y 148 puntos) y otras infracciones que no han sido especificadas que han supuesto 649 sanciones más y la retirada de 2.473 puntos. Alcanzando una cifra total de puntos retirados en el primer semestre de 72.167.

Respecto al consumo de alcohol y drogas, según la última campaña de vigilancia de la Guardia Civil en colaboración con las policías locales de la provincia realizada entre el 3 y el 9 de junio, de 5.871 conductores que se sometieron al control de alcoholemia, dieron positivos 84. En lo que se refiere al consumo de drogas al volante, de 153 pruebas de detección a conductores que presentaban síntomas de haber ingerido alguna sustancia, el 32,2% resultaron positivas.