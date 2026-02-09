Profesionales de Quirónsalud Infanta Luisa refuerzan la cooperación oncológica en Mauritania

El Hospital Quirónsalud Infanta Luisa ha reafirmado su compromiso con la cooperación sanitaria internacional mediante la participación de su jefe de Radiofísica, Rafael Linares, en la II Comisión Oncológica organizada por la ONG HumanCoop en Mauritania.

La misión, la primera intervención sobre el terreno del Comité de Cooperación Internacional de la Sociedad Española de Física Médica (SEFMCoopera), se desarrolló en el Centro Nacional de Oncología (CNO) de Nuakchot, el único centro especializado del país. Según Linares, esta institución "es esencial para una población con importantes dificultades de acceso a servicios oncológicos especializados".

El equipo de la comisión estuvo formado por 12 profesionales sanitarios españoles e internacionales de diferentes especialidades, incluyendo enfermería, oncología, radiología, anatomía patológica, cuidados paliativos, radioterapia y física médica.

El objetivo de la colaboración es facilitar el diagnóstico y tratamiento de pacientes oncológicos, en especial de aquellas mujeres detectadas en campañas de cribado de cáncer de mama, así como mejorar la formación de los profesionales locales. Hasta hace poco, explica Linares, Mauritania no contaba con registros oficiales de la enfermedad, lo que dificulta la planificación sanitaria.

Durante su estancia, el equipo de radiofísica evaluó los equipos, procedimientos y protocolos de seguridad radiológica en los servicios de radioterapia, medicina nuclear y radiodiagnóstico del CNO. Además, realizaron donaciones de material sanitario, incluyendo marcadores de radioterapia y suplementos nutricionales, gracias a la colaboración del Hospital Quirónsalud Infanta Luisa.

"La evaluación ha confirmado que los servicios cuentan con estándares de seguridad y calidad aceptables, y con profesionales cualificados. Sin embargo, se han identificado áreas de mejora que se abordarán en futuras misiones conjuntas", destacó Linares.

La misión incluyó también una videoconferencia con el Centro de Protonterapia de Quirónsalud, en la que se acordó que físicos médicos y oncólogos radioterápicos españoles participen en los comités de tumores del CNO, con el respaldo de SEFMCoopera y la Sociedad Española de Oncología Radioterápica (SEOR).

"Más allá de revisar equipos y protocolos, el verdadero valor de esta misión ha sido escuchar, compartir experiencias y entender las necesidades reales de los profesionales locales", subrayó Linares, quien destacó la labor del doctor Moussa Cheibetta y del doctor Niang Oumar, jefes de Radiofísica y Radioterapia del CNO, respectivamente.

El especialista concluyó recordando que esta ha sido la primera misión sobre el terreno del grupo SEFMCoopera y reafirmando que "la cooperación internacional es un proceso bidireccional que genera aprendizaje, compromiso y vínculos profesionales duraderos".