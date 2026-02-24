La protesta de los familiares de Daniel, en imágenes

En la entrada del edificio, situado en la avenida de la Buhaira, cerca de un centenar de personas han arropado a los padres de la víctima, Manoli y Francisco José. En un momento especialmente duro, los progenitores han atendido a la prensa para reclamar que el supuesto homicida cumpla “la pena máxima” que contempla la Ley del Menor.
1/21La protesta de los familiares de Daniel, en imágenes/Juan Carlos Vázquez Osuna
