La protesta de los familiares de Daniel, en imágenes

En la entrada del edificio, situado en la avenida de la Buhaira, cerca de un centenar de personas han arropado a los padres de la víctima, Manoli y Francisco José. En un momento especialmente duro, los progenitores han atendido a la prensa para reclamar que el supuesto homicida cumpla “la pena máxima” que contempla la Ley del Menor.