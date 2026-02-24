La protesta de los familiares de Daniel, en imágenes
La protesta de los familiares de Daniel, en imágenes / Juan Carlos Vázquez Osuna

La protesta de los familiares de Daniel, en imágenes

Los padres de Daniel claman contra la Ley del Menor en el inicio del juicio por el crimen de Isla Mayor: "No va a haber justicia"

En la entrada del edificio, situado en la avenida de la Buhaira, cerca de un centenar de personas han arropado a los padres de la víctima, Manoli y Francisco José. En un momento especialmente duro, los progenitores han atendido a la prensa para reclamar que el supuesto homicida cumpla “la pena máxima” que contempla la Ley del Menor.

La protesta de los familiares de Daniel, en imágenes
1/21 La protesta de los familiares de Daniel, en imágenes / Juan Carlos Vázquez Osuna
La protesta de los familiares de Daniel, en imágenes
2/21 La protesta de los familiares de Daniel, en imágenes / Juan Carlos Vázquez Osuna
La protesta de los familiares de Daniel, en imágenes
3/21 La protesta de los familiares de Daniel, en imágenes / Juan Carlos Vázquez Osuna
La protesta de los familiares de Daniel, en imágenes
4/21 La protesta de los familiares de Daniel, en imágenes / Juan Carlos Vázquez Osuna
La protesta de los familiares de Daniel, en imágenes
5/21 La protesta de los familiares de Daniel, en imágenes / Juan Carlos Vázquez Osuna
La protesta de los familiares de Daniel, en imágenes
6/21 La protesta de los familiares de Daniel, en imágenes / Juan Carlos Vázquez Osuna
La protesta de los familiares de Daniel, en imágenes
7/21 La protesta de los familiares de Daniel, en imágenes / Juan Carlos Vázquez Osuna
La protesta de los familiares de Daniel, en imágenes
8/21 La protesta de los familiares de Daniel, en imágenes / Juan Carlos Vázquez Osuna
La protesta de los familiares de Daniel, en imágenes
9/21 La protesta de los familiares de Daniel, en imágenes / Juan Carlos Vázquez Osuna
La protesta de los familiares de Daniel, en imágenes
10/21 La protesta de los familiares de Daniel, en imágenes / Juan Carlos Vázquez Osuna
La protesta de los familiares de Daniel, en imágenes
11/21 La protesta de los familiares de Daniel, en imágenes / Juan Carlos Vázquez Osuna
La protesta de los familiares de Daniel, en imágenes
12/21 La protesta de los familiares de Daniel, en imágenes / Juan Carlos Vázquez Osuna
La protesta de los familiares de Daniel, en imágenes
13/21 La protesta de los familiares de Daniel, en imágenes / Juan Carlos Vázquez Osuna
La protesta de los familiares de Daniel, en imágenes
14/21 La protesta de los familiares de Daniel, en imágenes / Juan Carlos Vázquez Osuna
La protesta de los familiares de Daniel, en imágenes
15/21 La protesta de los familiares de Daniel, en imágenes / Juan Carlos Vázquez Osuna
La protesta de los familiares de Daniel, en imágenes
16/21 La protesta de los familiares de Daniel, en imágenes / Juan Carlos Vázquez Osuna
La protesta de los familiares de Daniel, en imágenes
17/21 La protesta de los familiares de Daniel, en imágenes / Juan Carlos Vázquez Osuna
La protesta de los familiares de Daniel, en imágenes
18/21 La protesta de los familiares de Daniel, en imágenes / Juan Carlos Vázquez Osuna
La protesta de los familiares de Daniel, en imágenes
19/21 La protesta de los familiares de Daniel, en imágenes / Juan Carlos Vázquez Osuna
La protesta de los familiares de Daniel, en imágenes
20/21 La protesta de los familiares de Daniel, en imágenes / Juan Carlos Vázquez Osuna
La protesta de los familiares de Daniel, en imágenes
21/21 La protesta de los familiares de Daniel, en imágenes / Juan Carlos Vázquez Osuna

También te puede interesar

Lo último

stats