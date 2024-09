Protesta en Isla Mayor, el pueblo con más mosquitos pero sin virus del Nilo

El caso de Isla Mayor es digno de estudio. Es el pueblo con más mosquitos del mundo, exageración sevillana incluida, pero no tiene ni un solo contagiado por el virus del Nilo Occidental. No este año, sino en ninguno de los cuatro anteriores. Eso no quita para que los isleños estén atentos ante la posibilidad de que la enfermedad se extienda también por este pequeño pueblo rodeado de arrozales. Por ello, la plaza García Lorca, donde está el Ayuntamiento, fue escenario este lunes de la tercera protesta de la plataforma vecinal contra el virus del Nilo, fundada en La Puebla del Río el pasado mes de julio. Y porque, como dice el alcalde, Juan Molero, "los municipios tenemos que apoyarnos cuando algo nos afecta a todos".

Tras una primera concentración en La Puebla y otra en Coria del Río, los miembros de este colectivo pidieron más medidas para frenar esta enfermedad, que se ha cobrado ya cinco víctimas mortales en la provincia de Sevilla este verano, con una nueva protesta en la que participaron unas 200 personas. Hubo algo menos afluencia de público que en las anteriores ocasiones, quizás por celebrarse en un lugar algo más alejado de las zonas más afectadas y quizás porque en el Puntal, como así se conoce al pueblo desde antaño, no hay tanto temor al virus del Nilo Occidental como lo hay en localidades como Coria o La Puebla del Río, convertidas este verano en pueblos fantasma.

Concentración contra el virus del Nilo en Isla Mayor. / José Ángel García

Explica el alcalde que pueden ser varios los factores que expliquen la escasa incidencia de la enfermedad en un sitio con tantos arrozales. "Mosquitos hay, y muchos, vas a un arrozal y te comen en pocos minutos. Pero parece que el mosquito que trasmite el virus del Nilo es más de agua dulce y estancada, mientras que la nuestra es algo más salada y está en continua renovación. A eso tenemos que añadirle que estamos muy protegidos porque hemos convivido siempre con el mosquito. Aquí hasta los coches tienen mosquiteras para proteger los radiadores", dice Molero, unos minutos antes de la concentración en las puertas de su Ayuntamiento.

La mayoría de los que se manifiestan este lunes no son del pueblo, vienen de La Puebla y de Coria. Las caras son las mismas que las de las otras dos concentraciones. El formato es similar también. Primero las televisiones entran en directo y el público entona unos cánticos de protesta. "No más muertes, vacuna ya" o "Junta, escucha nuestra lucha", son algunos de los vítores. Acto seguido, Juan José Sánchez Silva, portavoz de la plataforma ciudadana, pronuncia un discurso subido en un pequeño escenario. En esta ocasión lamenta que la gente no se manifieste por cuestiones que afectan a la salud pública y sí por el fútbol, por ejemplo, y recuerda la importancia de que la administración se conciencie de la importancia del problema de esta "epidemia" y que se trabaje en la investigación y desarrollo de una vacuna y un protocolo para la atención sanitaria de los afectados.

Concentración contra el virus del Nilo en Isla Mayor. / José Ángel García

"Nos dicen que los fallecidos eran personas con patologías previas, ¿pero no tienen derecho a la vida nuestros mayores? Y una niña de 14 años que lleva cuatro años en una sillita de ruedas, ¿también tenía una patología previa? Y un niño de 7 que ha desarrollado secuelas graves, ¿qué patología tenía ese niño?", insiste Sánchez Silva.

A continuación, suben al escenario varias personas, afectados o familiares de ellos. Tres de los cuatro que hablan este lunes repiten. Dos de ellos, Eva Guardado y Paco Macarena, contaron sus experiencias en la concentración de Coria. Guardado relató el caso de su madre, que estuvo muy grave ingresada en el Hospital Virgen del Rocío y ha seguido con vómitos hasta hace unos días. Macarena explicó que llegó a perder el conocimiento tras varios días con fiebres altas, pero que se está recuperando bien, aunque algo lento. "Yo no tengo ninguna patología, lo único que tengo más años que el capitán Trueno", bromea, con mejor cara que en la anterior concentración en Coria. Alguien del público le interrumpe para llamarle "campeón" y la multitud le arropa con un cariñoso aplauso.

Paco Macarena, superviviente del virus del Nilo. / José Ángel García

También repitió Rafael Sosa, yerno del primer fallecido por el virus del Nilo en el año 2020, Victoriano Gómez. Este hombre regenta la Venta El Cruce y el restaurante Arco de Colina, el primero en la carretera de La Puebla a Isla Mayor y el segundo en Colinas, un pequeño poblado cercano. "Estamos en el cogollo de todo", cuenta, lo que les permite tener mucha información de todo el que pasa, desde los arroceros, a los que defendió con firmeza, hasta los que fumigan o los propios vecinos afectados. Sosa lamentó que cuatro años después de la muerte de su suegro, todo siga igual para la administración y no se haya avanzado en nada.

Nayada Chimeno, afectada por el virus del Nilo. / José Ángel García

La única debutante fue Nayada Chimeno, a la que la picadura del mosquito en el año 2021 le ha provocado una fibromialgia. "Tuve que ir hasta en tres ocasiones al hospital, con fiebre y malestar, pero me mandaron a casa. Ya después fui otra vez al centro de salud de Coria y me mandaron de nuevo al hospital, yo llegué con fiebres de 41 y 42 grados, no podía ni hablar. Me hicieron la punción lumbar directamente y allí estuve dos días en Observación hasta que me subieron a planta", contó Nayada.

"El mosquito mata y deja secuelas, esto es importante, porque desde 2021 estoy sin trabajar, tengo fibromialgia y me canso con nada que hago, tengo muchos dolores de cabeza. Esto no puede seguir de esta manera. Pensamos que no nos va a tocar pero llega el día y te toca", indicó esta mujer, que instó a todos a seguir a la plataforma de lucha contra el virus del Nilo. El próximo acto previsto tendrá lugar en Dos Hermanas, de donde era la primera víctima mortal registrada este año, el 16 de septiembre.