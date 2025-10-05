Un proyecto con sello sevillano abre la vía a detectar precozmente la diabetes tipo 1

El Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla y su nodo del Biobanco del Sistema Sanitario Público de Andalucía se sitúan en el centro de un nuevo proyecto de investigación internacional que busca desentrañar el papel del envejecimiento celular en la aparición y progresión de la diabetes tipo 1. La iniciativa, liderada desde Andalucía, pretende identificar biomarcadores precoces y desarrollar estrategias terapéuticas capaces de frenar el avance de esta enfermedad autoinmune.

Coordinado por Benoit Gauthier, investigador principal en Diabetes de la Fundación Progreso y Salud –entidad dependiente de la Consejería de Salud y Consumo–, el proyecto cuenta con la participación de instituciones públicas de investigación, hospitales, la empresa biotecnológica Life Length y la Fundación DiabetesCERO, que representa a pacientes.

El estudio profundiza en cómo el acortamiento de los telómeros —estructuras que protegen los extremos de los cromosomas— y la senescencia (muerte celular) de las células T, claves del sistema inmunitario, podrían contribuir a desencadenar la enfermedad. Una hipótesis innovadora que podría abrir nuevas vías tanto para el diagnóstico como para el tratamiento.

Papel protagonista del Virgen Macarena

En el proyecto tiene un papel esencial la Unidad de Endocrinología y Nutrición del Hospital Virgen Macarena, dirigida por María Asunción Martínez Brocca, también responsable del Plan Integral de Diabetes de Andalucía. Además, la Unidad de Endocrinología Pediátrica del mismo centro, con María del Mar Romero Pérez al frente, participa activamente en el estudio de muestras pediátricas.

Igualmente relevante es la implicación de María Isabel García Sánchez, responsable técnica del nodo del Biobanco en el hospital sevillano, desde donde se coordina la recogida y el procesamiento de muestras biológicas esenciales para avanzar en la identificación de marcadores moleculares asociados a la enfermedad.

Las muestras de sangre serán analizadas para estudiar el estado de los telómeros y la actividad de la telomerasa (enzima que los mantiene) en pacientes con diabetes tipo 1 en distintas fases, así como en personas con alto riesgo genético, incluso antes de desarrollar síntomas.

Un proyecto pionero en España

Una de las grandes novedades del estudio es la puesta en marcha de un proyecto piloto de detección temprana de la diabetes tipo 1, único en su categoría en todo el país. Este programa contempla cribados sistemáticos en personas con alto riesgo, seguimiento psicoemocional y educación terapéutica personalizada. El objetivo es claro: detectar la enfermedad antes de su aparición clínica y prevenir su avance.

Junto al papel de las instituciones sanitarias andaluzas, también participan en el consorcio investigadores del Hospital Puerta de Hierro de Madrid, además de Life Length, empresa pionera en la medición de telómeros gracias a su tecnología patentada TAT® (Telomere Analysis Technology).

Terapias innovadoras en desarrollo

El proyecto también evaluará el comportamiento de un compuesto experimental, BL001, descubierto y patentado por el equipo de Gauthier, que ha demostrado en modelos animales su capacidad para reducir los niveles de glucosa y modular la respuesta inmunitaria. Ahora, los investigadores quieren verificar si este compuesto puede proteger los telómeros de las células T y retrasar su envejecimiento, con el fin de evitar el desarrollo de la enfermedad.

Financiación y respaldo internacional

El estudio ha recibido una financiación inicial de más de 500.000 euros por parte de la asociación internacional Breakthrough T1D (antes JDRF), uno de los mayores organismos globales dedicados a la investigación de la diabetes tipo 1. Se trata de la cuarta ayuda concedida a Gauthier, que acumula ya cerca de 2,5 millones de euros de financiación de esta entidad.

Además, la Fundación DiabetesCERO actúa como puente con los pacientes, reforzando la dimensión social y participativa de una investigación que aspira no solo a avanzar en el conocimiento científico, sino a cambiar el abordaje clínico de la diabetes tipo 1 desde sus fases más tempranas.