El PSOE acusa al alcalde de poner en jaque la estabilidad financiera del Ayuntamiento de Sevilla

Un grave riesgo para la estabilidad financiera del Ayuntamiento de Sevilla. Esta es la principal conclusión a la que llegó el Partido Socialista al conocer que el gobierno municipal ha agotado en pocos días el límite de la regla de gasto para todo el año. Explica que la inyeción de 35,2 millones para renovar 63 autobuses de Tussam y reformar 20 centros deportivos que salió adelante en el Pleno de la semana pasada con el respaldo de los grupos de la oposición se suma, a los 55,5 millones ya aprobados, elevando la deuda municipal a 90 millones apenas un mes después de aprobarse el Presupuesto para este año. Según la liquidación provisional del cuarto trimestre de 2025, la Hacienda local podría superar en 66 millones la regla de gasto, obligando a elaborar un plan económico-financiero o plan de ajuste, lo que limitaría partidas presupuestarias y comprometería la ejecución de inversiones ya planificadas.

“No es sólo un asunto contable: aumentar la deuda de manera acelerada y comprometer gastos antes de conocer la liquidación definitiva del año pone en riesgo la capacidad del Ayuntamiento para cumplir sus obligaciones y garantizar servicios públicos esenciales”, subrayó a este periódico Sonia Gaya. Aunque algunas inversiones son necesarias –como la renovación de la flota de Tussam, la modernización de la Agencia Tributaria Municipal, infraestructuras deportivas o parques empresariales–, la portavoz socialista advirtió que presentarlas de forma urgente y financiada con deuda incrementa los riesgos financieros para la ciudad. Entre las posibles consecuencias, Gaya destaca la restricción de gasto en áreas prioritarias; el bloqueo de inversiones y proyectos previamente comprometidos; y la reducción de la capacidad de respuesta ante emergencias o gastos imprevistos.

La concejal sostiene que agotar el techo de gasto bloquea, por ejemplo, las inversiones

Además, la concejal señaló que existen partidas prescindibles que podrían haberse recortado o reordenado para financiar estas inversiones sin recurrir a más deuda, incluyendo gastos en propaganda y publicidad institucional, catering, contratos de “chiringuitos”, ampliación de capital del Estadio de la Cartuja o contratos de mantenimiento no prioritarios de edificios municipales. “Gobernar requiere planificación, responsabilidad y previsión”, concluye.

En el expediente al que tuvo acceso este periódico, la Intervención argumenta que el expediente parte de un Presupuesto recientemente aprobado que ya ha agotado el límite de la regla de gasto. “Con los datos del cuarto trimestre, si bien provisionales, apreciamos que existe incumplimiento de la regla de gasto y las incorporaciones de remanentes de crédito que se están realizando (hasta la fecha importan un total de 137.663.132 euros) agravan la situación”. La funcionaria asegura que la Hacienda local cambia su estrategia con 2025 al proponer modificaciones presupuestarias con cargo a préstamos que conducen al incumplimiento de la regla de gasto.