El PSOE acusa al alcalde de Sevilla de "falta de transparencia" por no dar explicaciones tras las inundaciones

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Muñoz, denunció este martes la “falta de transparencia, de responsabilidad y de respeto institucional” del alcalde, José Luis Sanz, tras negarse a comparecer en el Pleno de esta semana para explicar la gestión municipal durante las inundaciones del pasado 29 de octubre.

En una nota de prensa, Muñoz lamentó que el máximo responsable de la ciudad rechace dar explicaciones "no sólo al Grupo Socialista, que había solicitado dicha comparecencia, sino a todos los sevillanos y sevillanas, que se quedarán sin conocer respuestas clave sobre lo sucedido". Por ello, va a recurrir esta decisión que califica de acto de "cobardía política".

El PSOE pretendía preguntar al alcalde por qué no se realizaron las labores de limpieza de imbornales y husillos pese a los avisos de fuertes lluvias emitidos por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), si fallaron infraestructuras esenciales o por qué se activó la situación de emergencia a las 15:45, cuando numerosos barrios ya estaban anegados.

"El alcalde se niega a responder a preguntas esenciales para esclarecer lo ocurrido y garantizar que episodios como este no vuelvan a repetirse", señaló el portavoz socialista, quien insistió en que "los sevillanos merecen saber qué falló y por qué". Según explicó Muñoz, la negativa no responde a razones legales ni jurídicas, pues el reglamento del Pleno es claro y recoge esta posibilidad, ni existe tampoco informe del secretario municipal que respalde tal decisión.

"Son simplemente razones políticas", apuntó, insistiendo en que los sevillanos no merecen un alcalde que se esconda. "¿Qué tiene que ocultar el señor Sanz?", se preguntó el portavoz socialista.