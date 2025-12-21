El PSOE acusa a PP y Vox de dar la espalda en Sevilla a los vecinos de La Barzola

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Muñoz, ha lamentado el rechazo, en el último Pleno municipal, de la propuesta presentada para poner en marcha un plan de regularización jurídica y administrativa de las viviendas de La Barzola y Nueva Barzola, reivindicación histórica de sus vecino a los que los socialistas quisieron dar voz. La iniciativa del PSOE fue rechazada con los votos en contra del Partido Popular y Vox, que se escudaron en que se trata de un problema antiguo y reprocharon a los socialistas que no lo hubiera resuelto anteriormente. Muñoz considera que con tal afirmació se obvia que el actual gobierno local lleva casi tres años al frente del Ayuntamiento sin ofrecer ninguna solución a un centenar de familias que residen en viviendas de titularidad municipal sin títulos legales desde hace más de cuatro décadas.

“Ahora quienes gobiernan son ustedes y los vecinos no están tranquilos y ustedes, si quieren tranquilizarlos, deben hacer dos cosas: decirles un plazo concreto para regularizar las viviendas y adquirir el compromiso de que esas viviendas van a seguir siendo de titularidad pública y disipen, así, ese temor que sobrevuela de que pueda haber una compra por parte de un fondo de inversión, un fondo buitre”, ha advertido el portavoz socialista.

Desde el grupo socialista se considera inaceptable que el gobierno local dé la espalda a los vecino de La Barzola, al ignorar una situación que afecta directamente a su seguridad jurídica, a la transmisión hereditaria de sus viviendas, al acceso a ayudas para la rehabilitación y a servicios financieros básicos. “No se puede iniciar la renovación física de los edificios sin garantiza, la regularización jurídica de quienes llevan toda una vida en ellos”, ha señalado Muñoz.

Un estudio "oculto"

El PSOE ha denunciado la falta de transparencia del gobierno local, que mantiene "oculto" un estudio jurídico encargado por el propio Ayuntamiento sobre la situación de las viviendas de la Barzola primitiva. Esta opacidad genera incertidumbre, malestar e indignación entre los residentes, que desconocen cuáles son las verdaderas intenciones del Consistorio respecto al futuro de sus hogares. La propuesta socialista incluía un calendario claro de actuaciones, la concesión de títulos individuales priorizando a personas mayores y familias vulnerables, la creación de una Mesa Técnica Municipal con participación vecinal y la dotación de una partida presupuestaria específica para asumir los costes de la regularización.

“Era una propuesta seria, viable y justa, pensada para dar una solución definitiva a un problema que no puede seguir aplazándose”, ha subrayado Muñoz. Desde el grupo socialista se insiste en que la dignidad de los barrios también se mide por el compromiso de las instituciones con sus vecinos. Por tal motivo, se continuará defendiendo, tanto en el Pleno como en la calle, el derecho de las familias de La Barzola y Nueva Barzola a la plena propiedad de sus viviendas, como ya se ha hecho en otros barrios de Sevilla.

La respuesta del gobierno local

Por su parte, el gobierno municipal ha aclarado este domingo que no ha rechazado la regularización de las viviendas de La Barzola y Nueva Barzola, sino "una propuesta concreta que planteaba iniciar la concesión de títulos sin haber culminado previamente los trámites legales obligatorios, lo que podría generar inseguridad jurídica para las propias familias".

El equipo de José Luis Sanz subraya que la regularización de estas viviendas no solo es una prioridad, sino que "ya se encuentra en marcha", con actuaciones concretas, contratos activados e inversión municipal destinada específicamente a este fin. En total, el parque municipal afectado está compuesto por 844 viviendas, de las cuales 448 ya cuentan con procesos de depuración jurídico-patrimonial contratados, más del 50% del total.

En este sentido, 178 viviendas ya disponen de informes técnicos finalizados, mientras que otras 270 viviendas, todas ellas en Nueva Barzola, tienen el contrato aprobado y se encuentran en fase de licitación, con ejecución prevista durante el próximo ejercicio. La inversión municipal comprometida para estos trabajos supera los 142.000 euros.

El Ayuntamiento recuerda que el marco legal que regula este proceso no es nuevo, sino que deriva del Convenio Marco firmado en 2021 entre el Ayuntamiento y Emvisesa, aprobado durante el mandato socialista, en el que se establece expresamente que la depuración jurídico-patrimonial es un paso previo imprescindible antes de cualquier concesión de títulos o regularización administrativa.

"Saltarse ese orden no solo sería ilegal, sino que podría provocar que los títulos concedidos no fueran firmes en el futuro", han señalado fuentes municipales, que han insistido en que el objetivo del gobierno local es garantizar soluciones definitivas y seguras, no generar falsas expectativas.

En los Servicios Sociales

En paralelo a los trabajos jurídicos, el Ayuntamiento ha solicitado informes a los Servicios Sociales municipales para 136 viviendas, con el fin de priorizar a personas mayores, familias vulnerables y residentes con mayor antigüedad, con lo que se incorpora el componente social al proceso de regularización.

Respecto a los temores expresados sobre una posible privatización, el equipo de Sanz es tajante al afirmar que no existe ningún expediente ni intención de venta, ya que las viviendas siguen siendo de titularidad pública, vinculadas a Emvisesa.

Por último, el Ayuntamiento ha recordado que las actuaciones de renovación y mejora de los edificios no sustituyen ni condicionan la regularización jurídica, sino que son procesos distintos que avanzan de forma coordinada para mejorar la calidad de vida de los vecinos sin paralizar los trámites legales necesarios.

“El gobierno municipal está haciendo lo que no se hizo durante años: ordenar jurídicamente la situación para que, cuando se otorguen los títulos, nadie pueda cuestionarlos ni retirarlos en el futuro”, abundan las fuentes del Consistorio.