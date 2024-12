El PSOE denuncia la suciedad del Polígono Carretera Amarilla "pese a las promesas de mejora por parte de Sanz"

El Grupo Municipal Socialista ha denunciado el creciente estado de deterioro y suciedad del Parque Empresarial Carretera Amarilla (PICA), "pese a las muchas promesas incumplidas por parte de José Luis Sanz, quien, además, lleva año y medio sin sacar adelante los proyectos de mejora de las aceras y caminos peatonales que se dejaron comprometidos con los empresarios".

El concejal socialista Ignacio González, responsable de Economía en el PSOE municipal, ha realizado un recorrido por el PICA, acompañado por representantes de la Asociación de Parques Empresariales de Sevilla, APES, donde ha podido comprobar "el empeoramiento de la limpieza. Desde contenedores desbordados hasta la suciedad por doquier, que evidencian que transcurren semanas y semanas sin limpiar las principales calles de este recinto empresarial. "La imagen para los negocios es deplorable. Nunca se ha visto tal acumulación de basura", según ha lamentado González.

En el recorrido ha constatado "grandes socavones en las aceras, especialmente en aquellas terrizas que, debido a las abundantes lluvias de este año, han dejado grandes agujeros que dificultan el tránsito tanto a los trabajadores como a los usuarios del parque empresarial. Los socavones se aprecian especialmente en la calle Rafael Becas Mateos, cuya mejora ha tardado un año y medio en licitar el equipo de Sanz pese a que el proyecto estaba siendo analizado desde principios de 2023 tras el compromiso que el entonces gobierno socialista adquirió con los empresarios del PICA. Es más, ahora sólo se ejecutará en una parte –en el acerado más próximo a la Avenida Montes Sierra–, y no la reurbanización integral para esta arteria principal del PICA.

Asimismo, los agujeros en el terreno proliferan en el camino peatonal de la Avenida Fernández Murube, donde el actual gobierno no ha continuado con la primera fase que se acometió para la pavimentación del acerado terrizo, según denuncian los socialistas. "Su estado es un auténtico peligro para los transeúntes", ha agregado el concejal.

Dado que no se han acometido aún las mejoras del acerado, la ausencia de aparcamientos en condiciones adecuadas hace que los vehículos se suban a la acera, interrumpiendo el tránsito peatonal y obligando en numerosas calles a caminar por las calzadas. "Si hubieran continuado con la tramitación administrativa de los proyectos que estaban en cartera, al menos una parte de estas deficiencias, como en Becas Mateos o Fernández Murube, estarían solventadas. Pero la revisión que hizo Sanz de las iniciativas pendientes o en trámites por parte del gobierno socialista a lo largo del segundo semestre del año 2023 condujo a una absoluta paralización de los proyectos técnicos y, en consecuencia, de las obras. Sólo han ejecutado algunas obras en acerados que ya no podían echar para atrás", ha recordado Ignacio González.

El concejal del Grupo Municipal Socialista ha reprochado que, frente a la inmensidad de promesas "que hizo Sanz a los empresarios del PICA, a día de hoy la realidad de los compromisos es cero. Y no porque no haya dinero, es que no sabe gestionarlo". Por último, Ignacio González se ha preguntado qué pretende hacer el gobierno de Sanz con tan sólo medio millón de euros para la casi veintena de parques empresariales de Sevilla que recoge el Presupuesto del Ayuntamiento de Sevilla.

"Cuando para 2023 el anterior gobierno de Antonio Muñoz reservó 1,5 millones en inversiones directas, sin contar con la renovación de las redes de saneamiento y abastecimiento y la reurbanización que realizaba Emasesa en calles donde ejecutaba sus obras, Sanz decía que era una partida ridícula. Y ahora prevé un histórico recorte, con tan sólo medio millón de euros. Este es realmente su interés por los parques empresariales de la ciudad. Otro ejemplo de que su palabra no vale nada", según ha concluido el concejal socialista.